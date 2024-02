Šest tipů, jak podpořit dětskou imunitu

Umírněná strava

Asi všichni tušíme, že smažené a průmyslově zpracované potraviny nedělají tělu dobře. A už vůbec ne tomu dětskému. A v tomto období, kdy to malé tělíčko potřebuje být v plné síle to platí dvojnásob. Zaměřte se proto na lokální stravu, konzumaci zeleniny a ovoce, vyvážené snídaně, minimum sladkostí, dostatek vody či kvalitního bylinkového čaje a také na pravidelnost. V chladných měsících, kdy není vždy možné mít po ruce čerstvé ovoce či zeleninu a ruku na srdce ve chvíli, kdy se za našimi ratolestmi zavřou dveře školky či školy a my ztrácíme přehled o jejich denním přísunu vitamínů je ideální jídelníček obohatit o osvědčené doplňky stravy, které obsahují hlavně vitamín C, D a zinek (např. Supradyn Immune Kids). Tato triáda je ve vzájemné synergii a přispívá k normální funkci imunitního systému.

Vystavování se chladu

Nebo také otužování. U dětí však samozřejmě nepůjde o žádné ledové sprchy po ránu nebo noření se do ledová kádě. Stačí je cíleně vystavovat chladu. Co si pod tím představit v praxi? Volit pro ně o vrstvu oblečení méně, doma stáhnout topení o pár stupňů, ráno se projít bosí v trávě, nebo třeba jen opláchnout obličej ve studené vodě.

Spánek

Zimní měsíce nebývají tak štědré na pobyt venku. Z velké části jsou dny trávené ve školkách či školách pod umělým osvětlením, doma pak před televizí či na telefonu. Není divu, že děti mají narušený přirozený rytmus, a proto se často probouzejí unavenější než večer. Nebo co hůře, ráno skoro ani nejdou vzbudit. Stačí ale drobné změny – vystavovat se co nejvíce dennímu světlu, večer používat světlo bez modré složky, která blokuje spuštění melatoninu (hormon spánku) a nastavit dětem takovou spánkovou hygienu, která bude celé rodině vyhovovat a zároveň více respektovat přirozený denní rytmus.

Pohyb

Málokteré dítě dnes chodí pěšky. Všude jen autem, autobusem, výtahem atd. A dvě hodinky tělocviku týdně ve škole nic moc nespasí. Okoukněte proto kroužky, které se nabízí ve škole nebo v okolí. Zjistěte, kam chodí jejich kamarádi a přihlaste je tam spolu. Ať už jde o pohybový kroužek, lekce tance, cvičení v Sokolu, fotbal, cokoliv, kde se můžou dostatečně vyřádit. Každý krok se počítá.

Psychika

Dobrá nálada je základ všeho. Ne nadarmo se psychice začíná přikládat větší a větší význam. V tomto směru jsou na tom děti lépe nežli jejich rodiče. Pro děti je přirozené dávat najevo své emoce třeba i frustraci či vztek, dostanou vše z těla ven a za pár minut jsou opět bezstarostné, usměvavé děti. Pro nás rodiče jsou sice tyto chvíle psychicky náročně, ale pro tělo jsou přirozené. Cílem není naučit dítě být nonstop v pohodě nebo naopak jej nechat si cokoli „vybrečet“. Nejdůležitější je najít určitý balanc, aby mělo dítě šanci rozhodovat samo za sebe a aktivně se podílet na svém životě a aby si našlo svoje chvíle pro odpočinek či aktivity, které ho baví, nabíjejí a zklidňují. Nezapomínejte, že každé dítě je jiné.

Je marod – co teď?

A když dítě nemoc přeci jen udolá? Zkuste si společně udělat postelový den, vezměte si hračky do postele, zkuste čtení knih, lego, puzzle, malování, prostě odpočinkové aktivity, u kterých je dítě v klidu a tělo se může soustředit na uzdravování. Zařaďte také co nejvíce ovoce a zeleniny, pitný režim a zkuste si na té nemoci najít i něco pozitivního. Sáhněte po doplňcích stravy v chutné a hravé formě, která malému marůdkovi jistě zlepší náladu např. zmiňovaný Supradyn Immune Kids, který nejenže přispívá k normální funkci imunitního systému, ale také napomáhá ke snížení míry únavy. Ve třech příchutích: pomeranč, jahoda a papája.

Extra tip navíc!

Věděli jste, že je možné udělat si rozbor krve a zjistit množství vitamínů a minerálů v těle? Díky tomu pak můžete cíleně volit doplňky stravy nebo i stravu samotnou a zajistit, aby byl příjem vitamínů vyvážený.

