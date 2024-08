RHYTHM OF THE DANCE - nejlepší taneční show z Irska!

V čem je Rhythm Of The Dance jedinečná?

Kromě špičkových tanečníků, kteří již 25 let ohromují publikum ve více než 51 zemích na 5 kontinentech, je show ojedinělá živým doprovodem nejlepších irských hudebníků a zpěváků. V kapele nechybí tradiční irský rámový buben bodhran, housle, flétny, akordeon, banjo a píšťaly. Právě kombinace talentu, píle a nadšení spolu s úctou k historii činí Rhythm Of The Dance výjimečnou.

Diváci se mohou těšit na dvouhodinovou akční show plnou autentických irských písní a tanců, které přenesou diváky jak do uliček Dublinu, tak k mýtickým mohylám dávných druidů.

„Češi mají irskou kulturu a tanec rádi a loňské vystoupení Rhythm of the Dance sklidilo veliký úspěch. Proto jsme se rozhodli přivézt jim tuto tradiční irskou show opět, ale s novým programem. Rhythm of the Dance patří mezi nejstarší irské soubory a projeli doslova celý svět. Skvělé je, že celá show je LIVE, žádný playback, reální tanečníci, zpěváci a hudebníci přímo na pódiu, prostě se na chvíli ocitneme v Irsku,“ říká Květa Havelková ze společnosti JVS Group.

Historie i současnost irského tance

Součástí představení je také sean-nós, v překladu „po staru“. Tanec sean-nós je forma tradičního irského tance nebo zpěvu bez hudebního doprovodu. V případě tance jde pak často o sólovou formu, kdy tanečník improvizuje a postupně se k němu přidává buben a dochází tak k naprosto jedinečnému a neopakovatelnému živému propojení umělců na scéně. Takový zážitek se nezapomíná.

Show Rhythm of the Dance se letos českému publiku představí se svoji novou show již v říjnu, a to v Praze a Ostravě.

2. 10. 2024 Gong Ostrava

5. 10. 2024 Kongresové centrum Praha.

Vstupenky v síti Ticketportal.cz