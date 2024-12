Proč zrovna kalhoty a jakou roli hrají ve vašem šatníku?

Kalhoty, tedy oděv Dole, vnímáme nejen jako praktický kus oblečení, ale zároveň jako tvarový artefakt. Mám ráda kombinaci nekonformity a pohodlí, což se odráží i v našich nových modelech. Baví nás výzvy a vytvořit nové modely kalhot vždy výzva je.

V nové řadě prezentujeme různé formy kalhot. Jako hlavní materiál jsme zvolily ikonický japonský Selvage denim, který je velmi hutný a výborně drží formu. Přirozeně jsme použily naší tradiční černou barevnost podtrhující siluety jednotlivých modelů. Tvary jsme dále rozvedly do dalších denimových materiálů, které se liší svým charakterem a mění tak výraz jednotlivých modelů.

Kalhoty v mém šatníku tvoří poměrně stejný díl s šaty, asi padesát na padesát. Předpokládám, že se v příštích měsících poměr spíše přikloní ke kalhotám. V Eiri navrhujeme oblečení, které samy rády nosíme, takže v mém šatníku už mám testovací řadu, to je jasné.

Čím vás zaujaly zrovna japonské materiály?

Kvalitou, tichou barevností a jasným původem mě tyto materiály fascinovaly na první pohled. Jsou to jednak materiály vyráběné tradičními postupy, jako je tkaní na člunkových stavech nebo sušení na slunci, ale také materiály s velmi inovativními způsoby zpracování.

Rovněž název vaší značky pochází z japonštiny. Jaký je váš vztah k této zemi?

Nazvala bych to mírnou inklinací k asijské kultuře, estetice a způsobu přemýšlení, určitá přitažlivost. Mám několik japonských přátel, se kterými jsem byla v kontaktu při založení značky. Hledala jsem název, který by vyjadřoval značku, která bude tak trochu na hraně, a slovo Eiri znělo skvěle. To, že máme nyní hlavního dodavatele materiálů z Japonska, je vlastně přirozená shoda okolností a následek té přitažlivosti. Jinak mě baví i jiné země a různé vlivy.

Co je hlavní filosofií vaší značky?

Milujeme experimenty, které přenášíme do běžného života. Naším cílem je vytvářet oblečení, které vyjadřuje esenci tichosti, promyšlenosti a provokace. Oblékáme lidi s otevřenou myslí, kteří rozumějí tomu, že co si obléknete, má vliv na to, jak prožijete svůj den. Naše modely mají za cíl váš den podtrhnout a ozvláštnit.

Forma pro nás není statická, ale dynamická – prostředek k objevování nových možností. Věříme, že někdy je nutné pravidla narušit, aby se otevřel prostor pro nové perspektivy. Naše návrhy často překračují hranice tradičního designu, čímž vytvářejí dialog mezi oděvem a jeho nositelem.

Jak postupujete při návrhu oblečení? Co je na samém začátku?

Na počátku našeho návrhu je vždy vize, touha nebo pocit. Tento prvotní impulz je základem, od kterého se odvíjí celý proces. Může to být konkrétní nálada, kterou chceme vyjádřit, otázka, kterou chceme prostřednictvím designu zkoumat, nebo prostě nám v šatníku chybí konkrétní kus oblečení. Design většinou vymýšlíme přímo v praxi, zkoušíme, modelujeme a testujeme různé materiály. Formy, které nás baví rozvedeme i do vícero modelů. Oděvy pak ladíme do technologických detailů a vytváříme velikosti pro různé rozměry postav.

Hledáme rovnováhu mezi estetikou, funkčností a emocí. Někdy se v této fázi vracíme zpět k původní vizi a přehodnocujeme některé části návrhu, abychom lépe vyjádřily podstatu toho, co chceme sdělit.

Jaké barvy máte nejraději a proč?

Oblíbenost černé barvy je nepopiratelná. Černá je tajemná, tichá, ale dokáže být i výrazně provokativní. V černé můžete splynout s okolím, nebo naopak nechat naplno vyniknout svou osobnost. Tato barva nám poskytuje svobodu pracovat s formou a siluetou, což je pro nás zásadní. Černá je vášeň, ale není to dogma.

Kde vy osobně čerpáte inspiraci? Kde k vám nejlépe přicházejí nápady?

V každodenním životě nacházím mnoho impulzů, které mě inspirují. Hudba, cestování a lidé kolem mě často otevírají nové perspektivy. Někdy to může být nečekaná vzpomínka, která se vrátí a zanechá stopu. Inspirace přichází v různých momentech, když se nechám unést tím, co mě obklopuje.

Jaké kousky oblečení jsou nejdůležitější ve vašem osobním šatníku?

Momentálně jsou pro mě nejdůležitější kalhoty, hlavně nové modely, které zkouším. Nemohu odpovědět jinak. Ráda experimentuji s jejich střihem a stylem. Mám také v oblibě šaty nebo overaly, protože obléknout si jeden kus oděvu je prostě pohodlné.

Je něco, co byste si nikdy neoblékla?

To bych neřekla, vždy záleží na příležitosti a v módě platí: nikdy neříkej nikdy. Je pravda, že moc barevného oblečení nenosím. Obecně se vyhýbám hedvábí, kůži a kožešinám, protože jsem vegetarián.

Jaké zákaznice/zákazníci vás nejčastěji vyhledávají? Mají něco společného?

Určitě mají společné to, že jsou otevření novým vjemům. Zajímá je móda a design, ale zároveň preferují nadčasovost. Oceňují kreativitu a kvalitu a často hledají něco jedinečného, co se odlišuje od běžných trendů.

Jak se vám líbí móda, kterou vídáte na ulicích? Co vás spolehlivě zaujme?

Líbí se mi, jak se oblékají mladí lidé. Doba je velmi otevřená a přeje experimentům. Preferuji autenticitu a oceňuji osobitost. Nesoudím, spíše pozoruji, jak se každý vyjadřuje skrze svůj styl. To mě vždy zaujme.

Jaká byla vaše cesta k navrhování oblečení?

Moje cesta k navrhování oblečení začala už na základní škole, kdy jsem začala vymýšlet různé kousky oblečení, šit oblečení, které jsem chtěla nosit. Na gymnáziu jsem pokračovala v experimentování a rozhodla se studovat návrhářství na textilní fakultě v Liberci. Po studiu jsem navrhovala oblečení pro film, české značky a také pro zahraniční firmy, absolvovala jsem různé komerční i umělecké spolupráce, a to i v jiných oblastech jako třeba v architektuře. Sbírala jsem zkušenosti, abych mohla tvořit oblečení, které mě skutečně zajímá.

Jak si vybíráte partnery, s nimiž budete spolupracovat?

Partneři a spolupracovníci přicházejí do mého života přirozeně. Nezavazuji se striktně k žádným pravidlům, ale dávám přednost volnému průběhu, který mi umožňuje najít ty správné lidi v pravý čas.

Když se setkám s někým, kdo má jedinečné myšlení a je ochoten sdílet své názory, cítím, že to může vést k inspirativní spolupráci.

Máte nějaký módní vzor? Jací jsou vaši oblíbení návrháři?

O módním vzoru jsem nikdy nepřemýšlela, to nemám. Samozřejmě mám spoustu oblíbených návrhářů a značek, a jsou velmi různorodí. Mezi ně patří například Helmut Lang, Rick Owens, japonské značky jako Undercover nebo Hyke, a samozřejmě Yohji Yamamoto. Velký vliv na mě měla také Vivienne Westwood a Alexander McQueen, který byl prostě jedinečný návrhář. Značek, které mě baví je opravdu mnoho.

Čeho byste chtěla v módním světě dosáhnout? Máte nějaký sen?

Bez snů to nejde; jakmile se jeden splní, vymyslím si nový. Velmi si přeji mít možnost pokračovat v tom, co v Eiri vytváříme, a udržet si svobodu v naší tvorbě, rozvíjet spolupráce a mít spokojenou komunitu zákazníků. Těší mě, že nám stále roste zahraniční klientela, a ráda bych ji rozšířila ještě více.

Vlastně jsem si třeba delší dobu přála pracovat se Selvage denimem, a teď se mi to přání naplnilo. Tak to je třeba jeden z těch splněných snů.