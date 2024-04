Přichází čas rozjet to ve velkém a zažít rock’n’roll v každém kroku

Po úvodní kolekci, která sklízela ovace, značka Skechers ztělesňující komfortní technologie představuje druhou sérií své obuvnické spolupráce s legendami rock’n’rollu – The Rolling Stones. Nová kolekce přináší svěží pohled na ikonické logo Licks prostřednictvím řady výrazných modelů Skechers pro ženy i muže.

Před začátkem severoamerického turné Hackney Diamonds (28. 4. 2024) od The Rolling Stones přichází na trh nové boty, které jsou jako stvořené pro fanoušky koncertů The Rolling Stones. V jakémkoli případě, kdy se chystáte na velkolepý hudební koncert, připravte se na něj s pohodlím díky inovativním technologiím, jako je Skechers Air-Cooled Memory Foam® – vložka v obuvi pro maximální komfort při chůzi, tanci či stání. A pokud toužíte po novém stylovém doplňku, prokažte svou vášeň pro Stones s botami Skechers, včetně oblíbených modelů z řady Skechers UNO.

Druhá kapitola fenomenální spolupráce Skechers & The Rolling Stones bude přístupná na webu skechers.cz a ve vybraných obchodech Skechers v České republice.

PRO NI

SKECHERS & THE ROLLING STONES: UNO – SAY IT LOUD

Ponořte se do světa barev s teniskami Skechers & The Rolling Stones: UNO – SAY IT LOUD. Ikonické logo kapely Licks se rozprostírá v živém provedení na elegantním bílém povrchu z umělé kůže durabuck. Nejen že vás tyto boty na šněrování provedou dnem plným rock’n’rollu, ale zároveň poskytnou nepřetržitý komfort a styl díky luxusním vložkám Skechers Air-Cooled Memory Foam® a průzračným mezipodešvím Skech-Air®.

SKECHERS & THE ROLLING STONES: UNO – SINGLE!

Vystupte na vrchol módního Olympu s exkluzivní edicí Skechers & The Rolling Stones: UNO – SINGLE! Šněrovací tenisky přináší dravější interpretaci legendárního loga Licks na bílém povrchu z kvalitního syntetického materiálu durabuck, což z něj činí nejen ikonu stylu, ale také synonymum pohodlí. Díky speciálně vyvinuté stélce Skechers Air-Cooled Memory Foam® a inovativní mezipodešvi Skech-Air® s průhledným vzduchovým polštářem vás tenisky UNO – SINGLE provedou každým dnem s lehkostí a stylem, který si zasloužíte.

SKECHERS & THE ROLLING STONES: FUNKY STREET – SING IT LOUD!

Udělejte na své okolí dojem – nejen hudebně, ale i vizuálně, s modelem Skechers & The Rolling Stones: Funky Street – SING IT LOUD. Tento model vás zavede do centra pozornosti s ikonickým logem Licks od Stones, vyšívaným na boku těchto plátěných kotníkových tenisek na šněrování. A díky odvážné platformě s výškou dvou palců budete doslova nad věcí. Každý krok bude jako na obláčku, díky vložce s technologií Skechers Air-Cooled Memory Foam®, která zajistí pohodlí vašim nohám po celý den.

SKECHERS & THE ROLLING STONES: BOBS D’VINE – GREAT DEBUT!

Získejte aplaus jako na rockovém koncertu. Se Skechers & The Rolling Stones: BOBS D’Vine – GREAT DEBUT zazáříte jako pravá rocková star! Tento styl bot, co se jednoduše navléká, vstupuje na světlo s autentickou podobou ikonického loga Licks od Stones, které zdobí bok syntetického svršku imitujícího odolnou kůži. Vylaďte si je na míru pomocí nastavitelných tkaniček a užijte si pohodlí každého kroku díky vložce Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

A to není vše – jako člen charitativní linie Skechers BOBS®, přispíváte každým svým nákupem na podporu zvířat v tísni. Skechers BOBS již přes prodej svých produktů v USA, Kanadě, Velké Británii a Japonsku věnovali více než 10 milionů dolarů a přispěli k záchraně a podpoře více než 1,9 milionu psů a koček. To je opravdový rock’n’roll srdcem!

PRO NĚJ

SKECHERS & THE ROLLING STONES: UNO – SAY IT LOUD!

A pro všechny pány s rock’n’rollovým srdcem nabízíme pánské tenisky Skechers & The Rolling Stones: UNO – SAY IT LOUD. Dominuje zde nepřehlédnutelný potisk ikonického loga Licks, tentokrát v sytě červené, který krášlí černý svršek z kvalitního syntetického materiálu durabuck, zdobený prodyšnými perforacemi. Pohodlí zde nezůstává na vedlejší koleji – díky módnímu designu na šněrování, polstrovaným vložkám Skechers Air-Cooled Memory Foam® pro maximální komfort a mezipodešvím Skech-Air® s efektními průsvitnými vzduchovými polštáři se budete cítit jako na obláčku.

SKECHERS & THE ROLLING STONES: UNO – SINGLE!

Ponořte se do hudebního světa, kde se pohodlí snoubí s neotřelým stylem, s modelem Skechers & The Rolling Stones: UNO – SINGLE! Tato bota vám nabídne vše, po čem touží vaše srdce rockerů – odvahu a styl v jednom. Nazujte si ikonu street stylu s klasickým šněrováním a nechte se unést výrazným motivem Lick, který zdobí stranu bílého syntetického svršku z durabucku, oživeného ještě propracovanými perforacemi. A zatímco budete v duchu rock’n’rollu tančit ulicemi, nechte se hýčkat vrcholným komfortem díky inovativním technologiím, jako jsou polstrované vložky Skechers Air-Cooled Memory Foam® a mezipodešve Skech-Air® s efektními vzduchovými polštáři. Obutím těchto tenisek vkročíte do epochy, kde legenda The Rolling Stones neustále burácí vpřed – a vy, ve své stopě, jdete po boku.