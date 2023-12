Příběh whiskey: od falše k federálnímu dohledu

Výrobci, kterých bylo nepřeberné množství laiky počínaje a profesionály konče, ji totiž významně ředili. Proto americká vláda zavedla zákon Bottled in Bond, který jasně říkal, jaká kritéria musí nápoj splňovat. Whiskey vyrobenou dle právě těchto pravidel, uvádí nyní Jack Daniel’s v rámci své nové super prémiové řady na český trh. A to nejen jako testament k řemeslné výrobě v Jack Daniel Distillery, ale také proto, že přísná pravila a s ní spojená kvalita nápoje začínají být opět relevantní a důležitá.

Whiskey se těší velké oblibě již dlouhá desetiletí, avšak ani její historie se neobešla bez kontroverzí. Jednou z nich je období na konci 19. století, kdy se ve Spojených státech doslova roztrhl pytel s jejími výrobci. A jejich záměry nebyly často nejčistší. Své výrobky totiž často falšovali, dochucovali a barvili jódem, tabákem a dalšími látkami. A to samozřejmě vedlo ke vzniku takových nápojů, které byly nejen v podstatě nepitelné a s whiskey neměly již nic společného, ale také zdraví nebezpečné.

Přísný zákon jako záruka kvality

Právě kvůli tomuto šizení zavedla v roce 1897 americká vláda zákon známý jako Bottled-in-Bond. Ten chránil poctivé výrobce a stal se v podstatě značkou kvality, která platí dodnes. Aby bylo tímto souslovím whiskey možné označit, musela a stále musí splňovat hned několik pravidel. Musí být produktem jedné destilační sezóny, leden-červen nebo červenec-prosinec, jednoho lihovaru, zrát ve federálním celním skladu pod dohledem vlády USA po dobu nejméně čtyř let a být lahvována o síle alkoholu 50 %. Zrání ve federálních skladech navíc dává americké vládě šanci a možnost kvalitu a proces zrání kdykoliv zkontrolovat. Není to dostatečná záruka kvality? „Palírna Jack Daniel Distillery vyrábí výjimečnou americkou whiskey podle nejvyšších standardů již po generace, před i po vydání zákona Bottled in Bond Act, a to již od dob samotného pana Jacka,“ říká Chris Fletcher, Master destilér značky.

Hodně marketingu, málo whiskey

Jedna z nejpopulárnější značek whiskey na světě – Jack Daniel’s, jejíž palírna sídlí v Lynchburgu v americkém státě Tennessee, dává nyní šanci všem českým fanouškům tohoto nápoje takovouto whiskey ochutnat. Ale proč právě teď? Protože v USA dochází k explozi různých brandů americké whiskey. „Když přijdete do obchodu a uvidíte regál s whiskey, tak tam bude více jak 300 jejích druhů, které budou pravděpodobně pocházet z osmi hlavních destilerií. Samozřejmě existují různé postupy výroby a receptury, které jejich kvalitu a chuť ovlivňují, ale 300 různých značek? Ty se samozřejmě liší lahvemi, korky, designy atd., ale téměř všechny stejně pocházejí z totožné destilerie a dost pravděpodobně také ze stejné whiskey. Je tu hodně marketingu a reklamy, ale hodně málo opravdu rozdílných whiskey. Díky tomu, že výrobce dodržuje zákon Bottled in Bond, má zákazník jistotu původu a kvality. V roce 2023 se tu děje tolik blendingu a sourcingu, že nám přišlo, že právě teď je ten správný čas na Bottled in Bond sérii. Pro mě jako destiléra a celý tým tady v Lynchburgu jsou právě autenticita a transparentnost nejdůležitější,“ popisuje Chris Fletcher.

Super prémiová řada

Jack Daniel’s uvádí totiž na trh novou řadu super prémiových produktů, které jsou vyrobeny podle zmíněných přísných pravidel, a to včetně zrání pod federálním dohledem. Prvním produktem je Jack Daniel’s Bonded Tennessee Whiskey, která vzniká osvědčenou recepturou z 80 % kukuřice, 12 % sladového ječmene a 8 % žita a dozrává v dubových sudech, díky nimž získává její chuť větší hloubku a charakter. Jde o whiskey charakteristickou tóny karamelu, bohatého dubu a koření, které přechází do příjemně dlouhého závěru. Druhou takto vyrobenou whiskey je Jack Daniel’s Triple Mash Blended Straight Whiskey. Ta je směsí tří nejlepších whiskey: americké sladové, žitné a originální Tennessee whiskey, kdy každá z nich je destilována v souladu se zákonem Bottled in Bond Act. Tato jedinečná kombinace dodává výsledné whiskey příjemný medový tón, podkreslený chutí sladu a jemného dubu vedoucí k dlouhotrvajícímu dobře zakulacenému závěru. „Jack Daniel’s Bonded a Triple Mash jsou poklonou našemu dědictví s nádechem inovace opřené o 150 let řemeslné zručnosti. Tyto whisky jsou další příležitostí pro naše přátele i nové fanoušky, aby prozkoumali a objevili vše, co Jack Daniel’s nabízí,“ dodává Chris Fletcher.

pijsrozumem.cz