Pozor na multivitaminy a kanibalismus

Limity vstřebatelnosti značí, že každé tělo dokáže vstřebat pouze určité množství vitamínů. Pokud jej díky stravě a různým preparátům dostává nadbytek, v lepším případě je tělo vyloučí močí, v horším hrozí tzv. hypervitaminóza neboli otrava vitamíny. Ta hrozí hlavně u vitamínů rozpustných v tucích, tedy A, D, E, K. Interakce různých vitamínů znamená, že se navzájem ovlivňují. Například Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa, tudíž je vhodné doplňovat oba zároveň. Funguje to ale i obráceně, třeba že vápník negativně ovlivňuje železo. Tudíž, pokud máme velký příjem vápníku, měli bychom si hlídat hladinu železa a případně jej doplňovat ať už vhodnou stravou nebo doplňky stravy. U vzájemného kanibalismu pak jde o to, že pokud užíváme zároveň dva vitamíny, které vyžadují stejné transportní mechanismy na jejich zpracování, tak pak soutěží o jejich vstřebatelnost ve střevě. Typickým příkladem je pak hořčík a vápník, nikdy si tělo nevezme plnou dávku obojího, pokud je užíváte současně. Dejte si tedy velký pozor na rutinní příjem různých multivitaminových doplňků s obsahem nadměrného množství vitaminů a minerálů. Ne vždy mohou být tou správnou volbou. Multivitaminy mají doplnit denní příjem a zabezpečit, že nám nic nechybí, a ne nás zaplavit nadměrným množstvím.

Říkáte si, jak tedy správně postupovat? Stačí se zamyslet. Zásadní otázka je to, jak se vy i děti stravujete a jaký problém konkrétně řešíte. Pokud víte, že máte málo železa a ze stravy jej nedokážete doplnit, je na místě suplementace. Nebo omezení vápníku, který by jej mohlo blokovat. Dále je třeba zahrnout i roční období. Obecně na podzim ubývá čerstvé zeleniny a ovoce, je tedy vhodné doplňovat vitamín C. Dále pak ubývá slunečního svitu, kdy vládnou spíše pochmurné dny bez slunce a zároveň se o několik hodin zkracuje den. V tom případě je vhodné doplnit sluneční vitamín – tedy vitamín D. Když se k tomu přidá i dětských kolektiv, tudíž vyšší potřeba zapracovat na budování imunity, doporučují se výše zmíněné vitamíny C a D spolu se zinkem (např. tuto trojku najdete také v osvědčeném Supradyn Immune, nově i ve verzi Kids). Pokud má dítě nějaké další specifické problémy, které můžou způsobit nedostatek určitého vitaminu nebo minerálu, je vhodné to brát v potaz a konzultovat s lékařem. S případným určením množství různých vitamínů a minerálů v těle pomůže odběr krve nebo moči. Pamatujte také na to, že pár vitamínů nenahradí vyváženou stravu a že s úsměvem jde všechno lépe.

