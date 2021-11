Použití slov z cizího jazyka dodá textu jistou eleganci a odbornost

Půda nebude schopna takové množství vody absorbovat.

Půda nebude schopna takové množství vody pojmout.

Pacient již dva roky abstinuje.

Pacient již dva roky nepije.

Akcelerujeme naše úsilí.

Zvyšujeme naše úsilí.



Ovšem za předpokladu, že se nedopustíte nějakého faux pas jejich nesprávným použitím. Pokud si nejste jisti, měli byste význam slova, které chcete použít nejdříve ověřit ve slovníku cizích slov.

Ale nemusíme chodit daleko. Některé cizí slova jsme v posledních měsících začali používat běžně. Například sociální distancování, reprodukční číslo, pandemie,…. Ale upřímně, kdo dokáže říci rozdíl významu mezi: epidemie vs. pandemie, karanténa vs. izolace a respirátor vs. ventilátor.

Mnoho slov, která jsme si přidali do slovníku, se týkalo probíhající situace. Nová slovní zásoba nám pomohla zůstat v těchto časech v bezpečí a informovaní.

Obecně k pochopení významu cizích slov slouží také učení se cizích jazyků. Spousta slov v češtině pochází třeba z němčiny nebo angličtiny. Jako příklad uveďme mix = míchat, input = vstup, output = výstup.

Ale pozor, brzy narazíte na to, že pro dobré zvládnutí cizího jazyka se potřebujete naučit i nepravidelná slovesa. Například v angličtině už zmíněné input je právě nepravidelné sloveso.

Jak vidíte existuje mnoho zdrojů na internetu, které vám pomohou a udělají z vás edukovaného jedince, který ve společnosti se svou slovní zásobou zazáří.