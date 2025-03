Pořiďte si domů poprvé umění. Díky 100ks to zvládnete snadno

Dostupnější svět umění

Napadlo vás někdy, že si domů pořídíte kousek umění? Jak ale poznáte, co je umění a co ne, kteří autoři jsou zajímaví nebo jestli cena díla odpovídá? Bez stovek hodin rešerší to zvládne málokdo. A právě proto nabízí projekt 100ks díla od umělců, za jejichž kvalitu ručí renomovaní odborníci.

Kristína Mésároš, Interstellar, od 5 600 Kč, k dostání na 100ks

„Spolupracujeme s významnými kurátory a kurátorkami, kteří jsou v uměleckém světě opravdové kapacity a doporučují nám ta nejzajímavější jména z řad zavedených umělců, ale i čerstvých absolventů,“ vysvětluje Jakub Svoboda, zakladatel 100ks.

Petr Nikl, Orchidej, od 6 500 Kč, k dostání na 100ks

Na 100ks.cz seženete díla nejen od nejnadanějších mladých umělců čerstvě po škole, ale také od nejuznávanějších autorů a autorek, jejichž díla se prodávají a draží za stovky tisíc korun, a vítězů a laureátů výtvarných cen.

Tomáš Němec, Magnolie, od 4 600 Kč, k dostání na 100ks

Cenově dostupnější umění

Projekt 100ks nabízí umění ve formě uměleckých tisků. Od každého díla vzniká limitovaná edice sta očíslovaných a vlastnoručně podepsaných uměleckých tisků, které pak stojí zlomek cen originálů. Limitovanost edice ale znamená i sběratelskou hodnotu: „100ks nemá být primárně o investiční hodnotě. Je to hlavně možnost pořídit si domů něco od žijících umělců, jejichž díla bychom si pravděpodobně ani nemohli dovolit. Sběratelskou hodnotu vnímáme jako příjemný bonus. U edic tisků, jež se už vyprodaly, a kterých je čím dál tím víc, stoupá hodnota na druhotném trhu někdy i dvojnásobně.“

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Na 100ks.cz najdete například umělecký tisk od Evy Koťátkové, která se podle J&T Art Indexu řadí na špičku současné české umělecké scény. Její tisk Přesazená můžete pořídit za 3 500 Kč, zarámovaný za 5 500 Kč. Tisk od sochaře a mezinárodně uznávaného vizuálního umělce Krištofa Kintery s názvem Každej zmizí můžete pořídit za 12 000 Kč, zarámovaný za 14 750 Kč.

Krištof Kintera, Každej zmizí, od 12 000 Kč, k dostání na 100ks

Dostupnější nákup umění

Na 100ks.cz si můžete tisk objednat na pár kliknutí. U některých děl je možné vybrat z více velikostí, případně zvolit barvu rámu. U každého umělce je přehledný medailonek s informacemi o jeho dosavadních úspěších, včetně výstav, ocenění a zahraničních spoluprací. Tisky jsou detailně nafocené a prohlédnout si můžete i video, kde o něm mluví sami autoři. A pokud se přihlásíte k odběru newsletteru, budete o novinkách vědět dříve než ostatní a u některých tisků si dokonce budete moct vybrat i číslo.

Milan Kunc, Don´t worry, be happy, od 6 800 Kč, k dostání na 100ks

Kvalita na prvním místě

Tisky, které pořídíte na 100ks, vznikají v té nejvyšší možné kvalitě. Jedná se o archivní pigmentové printy na hedvábném papíře, jejichž inkoust má světlostálost 100 let. Pokud si je objednáte zarámované, můžete si vybrat ze dvou barev rámu, černé a světle hnědé s dubovou dýhou. Tisk chrání plexisklo v galerijním standardu, které má UV ochranu.

Martin Krajc, Blue Power, od 8 600 Kč, k dostání na 100ks

Projekt 100ks působí úspěšně i v zahraničí a pořídit tak můžete i díla slovenských a polských umělců. V nabídce je více než 100 tisků.

Jakub Matuška, Květina ve fialové váze, od 7 400 Kč, k dostání na 100ks

„100ks jsem založil z vlastní potřeby. Chtěl jsem si domů pořídit nějaké umělecké dílo, ale nevěděl jsem, jak na to. Náš projekt má za cíl usnadnit přístup k umění. Za necelé čtyři roky máme několik tisíc spokojených a vracejících se zákazníků. Pověste si na zeď místo plakátů z hobby marketů skutečné umění. Díky 100ks to zvládne téměř každý,“ uzavírá Jakub Svoboda.