Perfektní fotky, umělá inteligence a úžasný design

Značka OPPO dělí své telefony do tří kategorií. Série Reno se dlouhodobě soustředí na vaše perfektní fotky. Kromě toho však nedělá kompromisy ani co se baterie, systému nebo designu týče. Součástí telefonů je navíc pokročilá umělá inteligence (AI), která vám opravdu usnadní život!

Jsou nabité AI

Reno12 Series se postará o vaše perfektní fotky – ať už chcete bezchybná selfies, a to včetně těch hromadných, krajinku, detail nebo třeba profi portrét.

Modely Reno12 5G a Reno12 Pro jsou vybavené speciálním režimem s až dvojnásobným zoomem pro snadné pořizování portrétů s bohatým bokeh efektem, které se vyrovnají fotkám pořízeným profesionálními přístroji. V rámci portrétu pak Reno12 Pro profi zážitek posouvá díky 50Mpx teleobjektivu portrétního fotoaparátu s dvojnásobným optickým zoomem a nové 50Mpx selfie kameře s automatickým ostřením. To jsou, panečku, selfíčka!

S novými efekty AI Portrait Retouching lze navíc pořídit portrétní selfie snímky s využitím umělé inteligence.

Nicméně ani model Reno12 FS 5G nezůstává v rámci fotovýbavy pozadu. Hlavní 50Mpx fotoaparát, ke kterému se přidává makročočka nebo širokoúhlý objektiv, ale také 32Mpx selfie kamerka, vám také zajistí bezva fotky.

Umělá inteligence dostupná pro všechny

OPPO se nedávno rozhodlo, že zpřístupní umělou inteligenci všem, bez ohledu na jejich finanční možnosti, a tím výběr telefonu. Řada Reno12 je první, kde je AI součástí všech modelů. Ale co vám to vlastně ve skutečnosti přinese?

§ AI a focení

Asi to znáte. Je to tady, perfektní moment, který rozhodně stojí za to zvěčnit. Pak se ale podíváte na výsledek a je to tatam. Něco, nebo i někdo v pozadí vám jinak bezchybnou fotku kazí. Ať už je to prostorově výrazný chlapík na pláži, který vám a vaší drahé polovičce hraje druhé housle u romantického polibku při západu slunce, nebo plný odpadkový koš v záběru, kde vaše dítko poprvé jede na kole.

Ale nebojte se ničeho, je tady funkce AI Eraser, díky které se nežádoucích osob či předmětů v pozadí jinak povedeného záběru snadno zbavíte. Teď už na vás čekají jen záběry, kde jste u překrásného výhledu, světoznámé fontány, na nekonečné pláži nebo třeba v ZOO u goril „sami“. A chcete slyšet trik? Funguje to i na fotky, které nejsou zrovna vyfocené některým z nových modelů Reno12!

U modelů Reno12 Pro a Reno12 5G se umí AIčko postarat i o to, aby na skupinovém snímku neměl nikdo zavřené oči (funkce AI Best Face) nebo aby na společné selfie vypadal dobře opravdu každý, nejen ten, kdo vpředu drží telefon (AI Clear Face).

Pohrát si můžete i v aplikaci AI Studio, kde se z vás ve vteřině stane krásná princezna, lesní víla, astronaut či astronautka nebo třeba sexy kovboj (nebo kovbojka!). Stačí tam nahrát svou fotografii a můžete se do toho dát. Tato funkce bude dostupná ve všech třech novinkách.

§ AI a práce

Umělá inteligence v modelech Reno12 Pro a Reno12 5G však není pouze pro zábavu. AI pomáhá kupříkladu i s textovým souhrnem audio nahrávky – třeba z porady nebo z přednášky ve škole. Nejen, že zvuk převede do formy textu, ale dokonce dá dohromady i body toho nejdůležitějšího, co zaznělo. V aplikaci Recording se o to postará funkce AI Recording Summary.

Nástroj AI Toolbox, co je postavený na rozsáhlém jazykovém modelu (LLM) Google Gemini, přináší funkce jako AI Write, AI Speak a AI Summary, které využívají výkonné rozpoznávací schopnosti k pochopení obsahu zobrazeného na displeji. Podle toho pak doporučují funkce AI, jako jsou rychlé generování obsahu pro sociální média nebo třeba shrnutí dlouhých článků.

Dalším příkladem využití umělé inteligence ve všech třech nových OPPO telefonech je funkce AI LinkBoost dokáže posílit signál v místech, jako jsou festivaly či koncerty.

Jen malé, ale důležité, upozornění. Některé funkce AI se na telefonech objeví až s nadcházejícími aktualizacemi operačního systému.

Nekonečný displej ve vysoké kvalitě

Telefony Reno12 i Reno12 Pro jsou opatřené 6,7palcovým AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, který dokáže zobrazit až 1,07 miliardy barev, a zároveň nabízí hardwarovou ochranu očí před modrým světlem. Reno12 FS má pak ve výbavě 120Hz AMOLED displej s úhlopříčkou 6,67 palců. Všechny tři nové telefony jsou prakticky bezrámečkové.

Všechny tři modely také využívají skvělou technologii OPPO Splash Touch. Ta umožňuje správné fungování obrazovky i když je vlhká nebo když máte naopak mokré ruce vy.

Krásný design plný efektů a barev

Tři nové OPPO telefony mají opravdu nádherný design. U Reno12 a Reno12 Pro je ústředním prvkem stříbrný povrch. Zadní skleněný panel s 3D efektem vlnící se vody má na svědomí, že jsou záda atraktivně měňavá. U modelu Pro má navíc stříbrný odstín jemný nádech do fialova.

Kromě stříbrného vzhledu nabízejí oba modely také alternativní styl. Klasičtější, avšak neokoukaný, vzhled nabízí černohnědá barva u modelu Reno12 5G se sytým kakaovým odstínem a povrchovou úpravou, na které nezůstávají otisky prstů. Reno12 Pro v černém provedení má dvoubarevný matně lesklý design se dvěma polovinami, zajímavě oddělenými elegantní kovovou stuhou, která se vodorovně táhne přes zadní stranu telefonu.

OPPO Reno12 FS je také dostupný ve dvou parádních odstínech. Originální perleťová oranžová je rozhodně něco, co vám bude každý závidět. Uklidňující olivová zelená varianta však nezůstává pozadu. Zajímavým prvkem jsou zde také fotoaparáty poskládané do kruhu.

I když jsou nové OPPO telefony neuvěřitelně tenké a lehké, rozhodně něco vydrží. Odolají prachu a vodě, dva vyšší modely se poperou také s ohýbáním, mají i extrémně odolné displeje. Co ještě stojí za zmínku, je superrychlé nabíjení, které vám ušetří hodně času i nervů. Na všechny tři nové OPPO Reno12 telefony se navíc vztahuje tříletá záruka, je tedy o rok prodloužená. Zároveň OPPO nabízí speciální roční záruku na opravu displeje.

A kolik nové smartphony stojí? OPPO Reno12 FS seženete za 9 990 Kč, OPPO Reno12 5G za 12 490 Kč a OPPO Reno12 Pro za 14 990 Kč.

