Patrik Hartl: Malý pražský erotikon

Jmenují se Noví a Bohatí. Na dejvickém vrchu Baba si tyhle dva mladé manželské páry vedle sebe postavily řadovky s nevšedním výhledem na Prahu, ale jinak si s pěnou dní roku 1975 nevědí rady o nic líp než ostatní. Normalizační režim je vtělená paranoia a svobodu v něm lze zažívat leda na poli milostných eskapád, což hrdinové hodlají potvrdit, jen co se jejich láska kapku uleží. A tak Zbyněk pěstuje bokovky z principu, kdežto Táňa má jednu z musu. Marta zahýbá pouze příležitostně a Honza pokušení odolává, co to jde, zato pak se do záletů opře s vervou prvoligového kanonýra.

Jenže i záletnická rutina je zrádná. Citová uklouznutí a paralelní vztahy čtveřice postav autor glosuje s pověstným bujarým smíchem, aniž má potřebu kázat. A mezitím léta běží, zub času hlodá a svoboda je v roce 2005 už natolik silná v kramflecích, že žádá úroky za materiálně bezproblémový konzum. Citově otřískaným sousedům z Baby je tou dobou přes padesát a jejich čerstvě dospělé děti tápou na prahu erotikonu podobně kdysi oni. Nikdo z nich nemá jasno v otázce: Proč jsou v té vztahové divočině lidi spolu?

V nejvýraznějším románu kráčí nejžádanější český autor Patrik Hartl ve stopách Johna Updikea a zavrtává se do nejhlubších vrstev manželství. Kroniku našich nevěr předkládá s porozuměním, jelikož nic lidského nemá být člověku cizí.

