Oslavte Valentýna stylově se sklenkou champagne.

Valentýn, svátek zamilovaných, je po roce opět tady, a pokud hledáte něco, čím si zpestřit tento den, s kvalitními bublinkami rozhodně neuděláte chybu. Zvolíte-li některé z prvotřídních šampaňských vín, jež jsou synonymem pro luxus, kvalitu a oslavu zamilovaných chvilek, ozvláštníte večer sami sobě i své drahé polovičce.

Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve se právem řadí mezi nejlépe hodnocená standardní neročníková šampaňská vína. Jeho chuť je nádherně toastová, bohatá a jemná, což je dáno vysokým podílem rezervních vín s průměrným stářím 10 let. V elegantním balení se dvěma originálními skleničkami představuje Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve perfektní dárek ke svátku lásky, který potěší každého znalce výjimečných vín. Toto jedinečné šampaňské v dárkovém setu pořídíte na www.1er.cz za 2585 Kč.

Milovníci tradiční elegance mohou sáhnout po dárkovém balení Champagne Cuvée Brut GB + 2 skleničky od vyhlášeného vinného domu Piper-Heidsieck. Tento balíček v sobě ukrývá nejen lahodné šampaňské Cuvée Brut Piper-Heidsieck, ale i dvě křišťálové skleničky, které dodají vašemu valentýnskému přípitku punc vysoké elegance. Za cenu 1490 Kč si můžete tento sváteční box dopřát na www.1er.cz.

Pokud je Piper-Heidsieck vaší srdcovkou, ale rádi byste oslavili svůj vztah na cestách, určitě vám přijde vhod speciální balení Champagne Cuvée Brut Travel Piper-Heidsieck. Tato verze je ideálním společníkem pro ty, kteří si chtějí užít romantiku i mimo domov. Champagne Cuvée Brut Travel Piper-Heidsieck se dvěma sklenicemi ve speciálním obalu (který navíc udrží vaše champagne i vychlazené!) seženete na www.1er.cz za 2220 Kč.

A nesmutněte, pokud z jakéhokoliv důvodu pít nemůžete nebo zkrátka jen nechcete. I tak si můžete užít slavnostní bublinky, a to když sáhnete po Zero Secco alcohol free, suché nealko bublinky z Německa. Ať už si chcete vychutnat samotnou sklenku třeba s jahodami nebo ho nakombinovat do nějakého koktejlu, toto osvěžení s aromatickou souhrou ovocnosti, kyselinky a jemného cukru vás rozhodně nezklame. Toto dealkoholizované šumivé víno z Německa, konkrétně z vyhlášené oblasti Pfalz, můžete koupit na www.1er.cz za 325 Kč.