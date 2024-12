Objevte Booklu a staňte se sami sobě vydavatelem

Máte jako autor vyšší ambice, ale ve vydavatelství vaši knihu odmítli? Anebo jako čtenář hledáte netradiční titul, který na pultech běžných knihkupectví chybí? To je jen několik příkladů, kdy pro vás Bookla může být to pravé řešení. Co to vlastně je Bookla a jaké skýtá možnosti, o tom jsme se bavili s Jiřím Bryndou, obchodním ředitelem tiskárny powerprint.

Někteří o Bookle právě teď slyší vůbec poprvé, jak daleko sahají její kořeny?

Už 10 let máme redaktory, kteří tu jsou pro případ, že přijde někdo, kdo napsal knihu a byl v některém z velkých vydavatelství odmítnut. Nebo by jej do edičního plánu zařadili nejdříve za tři, čtyři roky a finanční odměnu by dostal až ve chvíli, kdy kniha bude zisková. Řekněme, že tedy po prodeji například 500 kusů dostane autor odměnu ve výši tři, pět, osm procent zisku, která se vyplácí jednou za rok a její hodnota je asi tak na úrovni jednoho většího nákupu v Lidlu. A pak je tu možnost, že knihu vydá sám. My mu s tím velice rádi pomůžeme a opravdu nás tahle práce těší, protože je to něco jiného než náš obvyklý B2B byznys. Dává to vzniknout velice úzkým a pevným poutům, kdy autoři nakonec nosí redaktorům dárky a jsou šťastní, že jim pomohli s knihou na svět.

Jak vypadá ekonomika celého vydání knihy, pokud se rozhodnu ji s vaší pomocí vydat sám? Jaké autorům umíte nabídnout možnosti?

V první řadě si autor a redaktor spolu sednou a musí se domluvit, zda se bude jednat o knihu vydávanou pro radost nebo ji bude chtít autor nějak monetizovat. V prvním případě si takoví lidé velice jednoduše připraví vydání patnácti, dvaceti knih pro svou potřebu, které rozdají svým známým, a to je plně uspokojí. Ty, kteří by vydání knihy rádi dostali do nějakého profitu, se snažíme trochu edukovat a vždy jim říkáme: „Umíme provést kompletní předtiskovou přípravu, navrhnout obálku, udělat sazbu – to jsou nějaké peníze. A pak je třeba se rozhodnout, kolik kusů tisknout.“ Jsou lidé, kterým knihu vytiskneme, oni si ji odvezou a prodávají přes různé e-shopy. Nebo jsou lidé, kteří mají jasnou cílovou skupinu. Vydáváme knihy autorovi, který píše o stavebnicích LEGO, jiný zase píše o automobilových veteránech, ti objíždějí různé srazy a prodávají své knihy přímo na takových akcích. Máme samonakladatelky, které vydávají vlastní diáře a prodávají je přes svůj e-shop. V takovém případě autor na prodeji vydělá nejvíce, ale má s tím nejvíce starostí. Můžeme autorům pomoci i do knihkupectví. Dnes si ovšem distribuce bere až 56 % z prodejní ceny knížky a nelze očekávat, že budete mít nějaký přednostní marketing jako novinka měsíce nebo něco podobného. Pokud vás knihkupec vezme, budete zastrčeni v regálu s tematicky podobnými tituly a může se stát, že vydáte 500 kusů, ale prodá se jen 100 a zbytek vám zůstane. Je třeba si uvědomit, že pokud knihu za 100 Kč vyrobíme, budete chtít 100 kč zisk, pak na pultě knihkupectví bude stát přes 400 Kč a není vůbec jisté, že se bude prodávat. O všem s autory diskutujeme a hledáme nejlepší řešení.

A jaké nabízíte nyní?

Dále je tu Bookla: vydej si sám a neplať za tisk. Je to čistě print on demand (tisk na vyžádání), který nabízíme našim samonakladatelům. Tak vznikla Bookla, což je webové on-line řešení, kde zájemci o vydání knížky mají v tuto chvíli různé cesty. První je jednoduchá – vytiskneme, kolik kusů, kolik to bude stát, odvezete, prodáte a je to celé váš byznys. Druhá cesta – předtisková příprava je stejná jako kdekoli jinde, ale nemusíte vyrobit, investovat do tisku, ani jeden kus a my vám tu knihu zajistíme včetně distribuce. Bude „viset“ ve virtuálním skladu na Bookle a když své cílové skupině dáte vědět, že tam je, a někdo si ji koupí, my ji vyrobíme a odešleme. Funguje to velice dobře, loni jsme na Booklu přidělili asi 130 ISBN, což je velice pěkné číslo, a nejsou v tom zahrnuta ISBN, která jsme přidělili samonakladatelům, kteří si distribuci řeší vlastní cestou. Máme dva redaktory a děláme stovky titulů ročně. Autor si na Bookle za pomoci on-line kalkulátoru může spočítat svůj projekt. Vybere si formát, vybere si vazbu, vybere si počet stran a zda chce knihu tisknout černobíle nebo barevně, a objeví se mu nákladová cena, kterou si z jím zvolené prodejní ceny necháme. Prodejní cena je na každém autorovi a každý měsíc mu z každé prodané knihy „cinkne“ na účet rozdíl mezi nákladovou a prodejní cenou. Máme paní, která za dva roky prodala přes 2000 kusů a na každé knize má 159 z asi 380 Kč. To je podíl, který by jí nedal žádný vydavatel, ani kdyby byla Michal Viewegh. Vydělala na té knížce víc než leckterý etablovaný autor na své knize, která vyjde v násobně vyšším nákladu, ale peníze se rozmělní mezi nakladatelství, distributora atd. Máme youtubera, jenž vydal knížku poezie, která se dnes prodává velice složitě. On ale má 200 000 sledujících na sociálních sítích. Ve čtvrtek knihu dokončil, přes víkend ji odprezentoval na sociálních kanálech a v pondělí jsme měli v e-mailu přes 800 závazných objednávek, z čehož 600 bylo už zaplacených. I takto může fungovat námi nabízený print on demand.

Může tímto způsobem na Bookle publikovat opravdu každý?

Ano. Máme patnácti-, šestnáctileté autory, kteří si to chtějí jen zkusit. Na Bookle najdete celou šíři knih a vydáme prakticky cokoli. Máme pochopitelně nějaký etický kodex, ale jinak vydáme „komukoli, cokoli“. Cílíme na autory, kteří si uvědomují, že vydat knihu není snadná věc, možná je i odmítli v nějakém vydavatelství, ale rádi by svůj výtvor dostali mezi lidi, nemají nikde moc zastání a nevědí, co s tím. Ale není to jen o tom, aby o nás věděli autoři, rádi bychom, aby o nás věděli i čtenáři a aby až se jednou řekne Bookla, aby lidé věděli, že se tam dá vydat knížka nebo koupit netradiční titul.

Předtisková příprava zahrnuje spoustu prací – jazykovou korekturu, dtp, grafickou přípravu atd. O jaké částce se konkrétně v případě předtiskové přípravy bavíme?

Je to velice individuální a záleží na celé řadě faktorů. Mohou to být jednotky tisíc, obvykle se s grafikou, korekturou a sazbou vejdeme do deseti tisíc korun a máte černobílou knihu o mnoha stech stranách. V případě několikasetstránkové knihy se spoustou barevných fotografií vytištěné na hezkém papíře to mohou být klidně i desítky tisíc korun. Na druhou stranu předtisková příprava je nutnost, kterou musíte jako autor udělat, a jestli vám jazykovou korekturu udělá vaše bývalá učitelka češtiny, protože vás měla ráda, jestli vám grafiku obalu knihy udělá kamarád za pivo, protože dělá v grafickém studiu, a podobně, pak stačí na Booklu nahrát kompletní tisková data. Pokud chce autor využít našeho grafika, našeho korektora, vše umíme zajistit. Nicméně je třeba povědět, že i ve chvíli, kdy autor dodá veškerá tisková data a my neděláme předtiskovou přípravu, platí autor na Bookle zalistovací poplatek v řádu nízkých tisíců korun. Začíná na 2500 Kč. A rovněž zpoplatňujeme ISBN. Když jako samonakladatel dostanete ISBN od národní knihovny zdarma a dodáte nám ho, je to v pořádku, ale musíte si zaplatit pět povinných výtisků a legislativní povinnost jejich odevzdání do knihoven musíte zajistit sám. Pokud ISBN dostaneme my, pak za autora tuto legislativní povinnost vyřešíme a účtujeme si za to 1500 Kč. Nicméně poplatek za ISBN vracíme, pokud prodáte 100 kusů, a zalistovací poplatek vracíme po vydání 300 kusů. Jinými slovy, pokud prodáte 300 ks, vaše cena za tisk a distribuci je 0 Kč, pouze s každým prodaným kusem inkasujete Vámi zvolenou marži.

Odkud se rekrutují autoři, kteří se na Booklu obrátí s vydáním knihy?

Primárně jde o lidi hledající na internetu nějaký způsob, jak vydat knihu. Týdně nám chodí zhruba 15-20 poptávek, kdy na Bookle v on-line formuláři zájemce vyplní základní informace o knize a naši redaktoři pak na základě těchto prvotních informací zpracovávají nabídku. Někteří vědí přesně, co chtějí, rozumí tomu, co vydání knihy obnáší a tam se prakticky okamžitě dostáváme na přesnou cenu vydání. V opačném případě je na redaktorovi, aby od samonakladatele zjistil, co přesně chce, jaký je jeho záměr, a od toho se pak vše odvíjí.

Kolik se v průměru od jednoho titulu na Bookle prodá kusů?

Měsíčně prodáváme stovky kusů knih, jsou tam určitě tituly, kterých se prodají desítky kusů, jsou tam tituly, kterých se prodají vyšší stovky a pak jsou tam tituly, kterých se prodá tisíc a více kusů. V tom posledním případě už je to pro autora velice zajímavé a musím říct, že takovým hodně fandíme. Je to pro ně úžasný byznys. Vlastně je to jen o tom, aby si autor uvědomil, kde je jeho cílová skupina, oslovil ji a dostal mezi lidi, že jeho kniha je dostupná na Bookle. Samozřejmě to nahrává mladším lidem, kteří jsou aktivní na sociálních sítích než starším lidem, kteří na sítích tilik aktvní nejsou. Ale snažíme se jim s příspěvky na sociálních sítích pomáhat, vše se dá řešit.

Celou dobu se bavíme o tom, že vás oslovují lidé, kteří byli odmítnuti vydavatelstvími, lidé, kteří nemají ambice tisknout velké náklady, ale umíte si představit, že by si například Patrik Hartl řekl: „Proč mám být pod vydavatelstvím, ‚, když na Bookle mi kniha může vydělat daleko více peněz…“?

To je můj sen! (smích) Zaplatil bych zlatem tomu, kdo by do Bookly přivedl autora tohoto formátu. Chtěl bych, aby někdo autorům, kteří už mají jméno, ukázal, že s Booklou mohou být samostatní, ušetřit a vydělat zároveň. Chtěl bych, aby Patrik Hartl vzal svoji knihu, zamával s ní a řekl, že je dostupná na Bookle. Prodají se jí tisíce kusů a bude mít na ní daleko větší profit. Kdo mi přivede autora formátu Patrika Hartla na Booklu, určitě nebude litovat. (smích)

Když máte knihu kompletně zpracovanou a připravenou pro tisk, je možné si ji na Bookle koupit i ve verzi pro tablety nebo čtečky?

Zpočátku jsme se tomu bránili, protože jsme přece jen tiskárna. Nicméně při upgradu webu Bookla pracujeme s možností prodeje knih v elektronické podobě. Má to pro nás ovšem nějaké konsekvence, že ve finále jsou to pro nás dva tituly a nikoli jeden, má to například vlastní ISBN. Vnitřně už jsme s tím ztotožněni, že budeme nabízet knihy i v elektronické podobě, jen to nemáme zatím procesně a legislativně dořešené. Varianta elektronické podoby knihy na novém webu bude.

Když budu člověk, který by si rád na Bookle knížku koupil, co všechno tam najdu před tím, než ji zaplatím? Mohu si například přečíst úryvek vybrané knihy?

Ano, kromě sekce pro samonakladatele je na Bookle i sekce pro ty, kteří si knihy kupují, což je standardní e-shop, kde jsou všechny dostupné tituly. Můžete využít různé filtry podle toho, jaký žánr vás například zajímá, je tam obal knihy, představení knihy, anotace a cena. Ve chvíli, kdy knihu objednáte a zaplatíte, do tří až pěti dnů ji odesíláme.

Děkuji za rozhovor.