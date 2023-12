Největší mýty o atopickém ekzému aneb zkvalitněme dětem život

Co je vůbec atopický ekzém? Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, pro které je typické suchá kůže a vyrážka, která svědí. Pokud se rozškrábe, vytéká z ní čirá tekutina. Často postihuje nejmenší členy rodiny a zhoršuje se především na jaře a na podzim, ale nemusí to být podmínkou. Co s tím? Základem je promašťovat pokožku a podchytit ataku zavčas, aby se nerozšířila. K tomu postačí i přípravky, které jsou běžně dostupné v lékárně.

Aby se zlepšila kvalita života a zamezilo se nedorozumění ohledně atopického ekzému, v následujících řádcích si ujasníme pár nejčastějších mýtů a polopravd, které o něm kolují.

Mýtus č. 1: Atopický ekzém je nakažlivý

Atopický ekzém je záležitost genetiky. Proto jím není možné infikovat někoho dalšího, ani se od nikoho nakazit ani v případě, že se o něj intenzivně třete. Nemusíte mít tedy strach, že by došlo k nějaké „meziekzémové interakci“ mezi vaším a jiným děťátkem.

Mýtus č. 2: Atopický ekzém je možné zcela vyléčit

U atopického ekzému je možné pouze zlepšovat příznaky, ale bohužel neexistuje žádný lék, který by ho přímo vyléčil. Nicméně můžete se snažit eliminovat příčiny jeho rozvoje a oblékat děti do oblečení z přírodních materiálů, používat hypoalergenní přípravky (prací prášky, mýdla, vlhčené ubrousky apod.), vyhýbat se stresujícím situacím a hydratovat pokožku. Pokud se i přesto začne objevovat ekzém, který typicky, v důsledku narušené kožní bariéry, se rozvíjí jako suchá a svědivá pokožka, a až teprve pak se může infikovat a zanítit, první pomocí je promazat kůži adekvátním krémem, jako je např. Bepanthen Sensiderm krém, který má jedinečné složení umožňující regenerovat pokožku a obnovit narušenou kožní bariéru a díky tomu výrazně – snižuje nutkavou potřebu se škrábat, a to již do 30 minut od nanesení. Jinými slovy efektivně řeší klíčový problém ekzému – narušená kožní bariéra a tím pádem, suchost, citlivost a svědění. Pokud nezasáhneme, dochází k začarovanému kruhu, kdy škrábání pokožky vede k infekci, zánětu, a to ještě více nás nutí se škrábat a ekzém neustále zhoršovat. Díky rychlé úlevě od svědění a obnovování narušené pokožky se děťátko v klidu vyspí – krém dokáže přinést až 7 hodin spánku nerušeného svěděním.

Mýtus č. 3: Když máme atopický ekzém v rodině, nejspíše ho bude mít i náš potomek

Přestože je atopický ekzém genetickou záležitostí a zhruba 60 % případů se projeví během prvního roku miminka, je možné kojením po dobu alespoň šesti měsíců redukovat riziko jeho rozvoje (studie časopisu Medicine). To ovšem nemůže zaručit, že mateřské mléko kojence ochrání před atopickým ekzémem. Nicméně neděste se dopředu, že postihne i vaše miminko v případě, že jím trpíte vy nebo váš partner. Genetika je záludná a nic nefunguje na 100 %.

Mýtus č. 4: Atopický ekzém je způsoben stresem

Určitě znáte souvislost mezi stresem a stavem pokožky. Nicméně stres není příčinou atopického ekzému, ale může ho vyvolat nebo zhoršit. Stresové hormony totiž mají negativní vliv na záněty, proto kůže může více svědit a vy nebo děťátko se budete více škrábat.

Mýtus č. 5: Atopický ekzém se vyléčí sám

Tento kožní problém bohužel zcela nezmizí. Pokud se jednou u miminka objevil, může se pak zase kdykoliv začít projevovat. Důležité je zavčas podchytit symptomy, aby se pokožka více nezanítila a děťátko jí nerozškrábalo, což by mohlo vést k bakteriální infekci. Jakmile pokožka zarudne, jednoduše zkuste namazat postižené místo vhodným krémem, např. Bepanthenem Sensiderm krémem. Může se aplikovat na pokožku novorozenců, těhotných i kojících žen. Krémem se mohou natřít i oční víčka.

Mýtus č. 6: Atopický ekzém postihuje pouze děti

Pravdou je, že atopický ekzém nejčastěji diagnostikují u kojenců, batolat a malých dětí. Nicméně jeho příznaky trpí i dospělí. Na vině je stres, některé potraviny, znečištění, dlouhé horké sprchy, nízká či naopak příliš vysoká vlhkost apod. Klíčové je podchytit symptomy včas a zahájit co nejdříve léčbu.

