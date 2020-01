Na kole v zimě? Cyklodres z merino vlny vás nezklame

Merino vlna v zimě hřeje, v létě nepáchne

I takto lze jednoduše tento přírodní materiál charakterizovat. Pochází z ovcí Merino, což je speciální plemeno s velice jemnou vlnou, jehož původ je pravděpodobně na území severní Afriky. Odkut se rozšířilo do Španělska a později do Austrálie, na Nový Zéland, ale též do Jižní Afriky, Tanzanie a do Argentiny. Právě tyto státy jsou dnes největšími producenty merino vlny.

Máte k vlně spíše „respekt“, protože vás škrábe a kouše? Merino vlna ne. Její vlákno je totiž mnohem jemnější a má pouhých 18 mikronů. Merino má též skvělé termoregulační vlastnosti. V zimě zahřívá a v létě chladí. Cyklistický dres s příměsí merino vlny je proto vhodný i k celoročnímu nošení. V zimě je však nenahraditelným. Věděli jste, že merino vlna nestudí a hřeje i mokrá?

Cyklodres na kolo z merina je antibakteriální

Též perete cyklodresy po jedné vyjížďce na kole? Cyklo dres z merino vlny nemusíte. Lze jej nosit třeba i 14 dnů a pořád není cítit potem. Merino vlna je totiž přirozeně antibakteriální. S podobnou vlastností se setkáváme třeba i u textilu z bambusového vlákna. Oblečení stačí obvykle pouze vyvětrat.

E-shop VELOKLASIK vás obleče i pro zimní cyklistiku

Dámský i pánský cyklo dres z merinovlny v mnoha moderních designech nabízí VELOKLASIK. Jde o dresy prestižní francouzské značky Café du Cycliste, která obléká rovněž profesionální sportovce. Přijďte se podívat do pražské prodejny firmy a nasát atmosféru lidí, kteří milují kolo. Nemusíte nic kupovat. Stavte se třeba jenom na kus řeči, pro pár informací nebo si ve čtvrtek podvečer vyjeďte na společnou vyjížďku, kterou obchod pravidelně pořádá pro své zákazníky i příznivce.