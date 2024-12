Mlékárna Hlinsko slaví: Značka Tatra je na trhu již 60 let

Značka Tatra je na trhu již 60 let. | foto: Archiv Tatra

V počáteční fázi svého vzniku se prodávaly pod značkou Tatra sušená a zahuštěná mléka, která si rychle získala na své popularitě. V následujících letech se portfolio značky Tatra rozšířilo o další ikonické produkty, jako jsou Piknik, Jesenka, Pikao a Salko.

A teď se můžete začíst do zajímavého rozhovoru s Jiřím Tvrdíkem, generálním ředitelem Mlékárny Hlinsko:

Jak se vám podařilo udržet stabilitu a růst ve velmi konkurenčním mlékárenském průmyslu?

Značka Tatra je pro naše zákazníky léta symbolem spolehlivosti a zároveň zárukou toho, že vždy dostanou tu nejvyšší kvalitu. Díky této důvěře jsme dokázali růst a udržet se na trhu, a to i navzdory konkurenci. Ta je v mlékárenském průmyslu velmi silná, ale právě to nás pohání k neustálému zlepšování.

Od roku 1966 využíváte unikátní technologii pro plnění mléčných produktů do hliníkových tub. Jak tato technologie přispívá ke konkurenceschopnosti Tatry a jakým způsobem inovujete výrobní procesy dnes?

Jesenka, Piknik a Pikao si uchovávají stejnou recepturu již od roku 1966. Technologie výroby se nezměnila po celou dobu existence produktu. Výrazně se však posunul způsob balení – dnes disponujeme plně automatizovanou plnicí linkou, což celý proces zrychluje a zefektivňuje. Abychom vyšli vstříc současným potřebám zákazníků, rozšířili jsme v posledním roce nabídku o Pikao a Piknik v moderním balení, tzv. kapsičce.

Jaký byl dopad zavedení UHT technologie v 90. letech na tržby a pozici Tatry na českém a zahraničním trhu? Očekávali jste tehdy tak velký úspěch s trvanlivými mléčnými produkty?

Zavedení technologie UHT, neboli ošetření mléka ultra vysokou teplotou, v 90. letech pro nás znamenalo obrovský průlom – byli jsme mezi prvními v České republice, kdo tuto technologii uvedl do výroby a kdo zavedl šroubový uzávěr na kartonových krabicích. To mělo na pozici Tatry zásadní vliv. Předtím čerstvé mléko vydrželo jen pár dní a nebylo možné ho přepravovat na delší vzdálenosti. Díky trvanlivému mléku jsme však mohli rozšířit náš dosah daleko za hranice Česka. Dnes dodáváme po celé Evropě, do afrických zemí a dokonce až na Maledivy.

Jak ovlivňuje zvyšující se vývoz českého mléka vaši strategii a jak se na tyto změny adaptuje vaše spolupráce s českými farmáři?

Mléko vykupujeme výhradně od českých farmářů. S některými spolupracujeme dlouhé roky, i desítky let, a za tu dobu jsme si vybudovali pevné a korektní vztahy. V současnosti od českých farmářů vykupujeme historicky největší množství mléka, zhruba 225 milionů litrů ročně, což dokládá naši dlouhodobou snahu o podporu domácí produkce.

Tatra dlouhodobě sází na tradiční receptury a výrobní postupy. Jak balancujete mezi zachováním tradic a nutností inovovat, aby značka zůstala konkurenceschopná v měnícím se trhu?

Abychom zůstali konkurenceschopní, je v dnešní době inovace nutností, a to nejen na českém trhu, ale i celosvětově, protože zhruba polovinu produkce vyvážíme do zahraničí. Přesto se stále snažíme držet tradičních výrobních postupů a dbáme na zachování originálních receptur. Jasným příkladem je slazené kondenzované mléko Salko, které vyrábíme už 80 let dle stejné receptury, dokonce i na stejné technologii, aby neztratilo svoji výjimečnou chuť. Tradice a kvalita tedy pro nás stále zůstávají prioritou, i když se snažíme reagovat na dynamiku trhu.

Můžete popsat hlavní ekonomické výzvy, kterým čelíte v současném mlékárenském sektoru? Jak řešíte tlaky na náklady, které vyvolává růst cen energií a surovin?

Tlak na náklady je v současnosti opravdu extrémní. Nejde jen o výrazný růst cen energií a obalových materiálů, ale také o významný nárůst ceny základní suroviny, tedy kravského mléka a smetany. Tento tlak pociťujeme nejen my jako prvotní zpracovatelé, ale také samotní výrobci na farmách. Navíc musíme zohlednit i růst mezd našich zaměstnanců, což je nezbytné pro udržení kvalifikované pracovní síly. K tomu se přidávají náklady spojené s celou řadou administrativních požadavků a někdy až nesmyslnými nařízeními, která jen zvyšují náklady. Pokud nedojde k zásadním změnám, bude se bohužel výroba i nadále zdražovat.

Mléčné produkty Tatra mají silné postavení v Česku i díky tradičnímu programu „Školní mléko“. Jak se na tento program díváte dnes? Předpokládáte, že bude hrát podobnou roli i v budoucnu?

Projekt Školní mléko měl v minulosti svůj význam jako iniciativa na podporu zdravého stravování ve školách, ale jeho podpora ze strany státu bohužel výrazně klesá, a v našem portfoliu tak dnes představuje spíše okrajovou položku. Je to škoda, protože mléčné výrobky mají své nezastupitelné místo v dětském jídelníčku. Pokud však na Ministerstvu zemědělství převáží názory veganských a vegetariánských aktivistů, kteří se snaží mléko a živočišné produkty co nejvíce upozaďovat ze stravy dětí, tato situace se bude jen zhoršovat. Osobně mi přijde nepochopitelné, že podobné kroky mohou projít jak přes Ministerstvo zemědělství, tak Ministerstvo školství.

Blíží se Vánoce, období, kdy roste poptávka po kondenzovaných mléčných produktech, především na pečení. Jak se na toto období připravujete a jaký podíl na vašich celkových tržbách tvoří vánoční sezóna?

Vánoční sezóna tvoří významný podíl na našich celkových tržbách, a proto se na ni každoročně pečlivě připravujeme, abychom dokázali pokrýt zvýšenou poptávku. Toto období je pro nás skutečně velmi důležité, zejména pokud jde o slazené kondenzované mléko Salko, které má v české kuchyni nezastupitelnou roli. Ať už jde o přípravu cukroví, míchaných nápojů nebo domácího vaječného koňaku, Salko je součástí mnoha oblíbených receptů. Velmi nás těší, že jsou naši zákazníci tomuto produktu po desítky let věrní, a věříme, že tomu tak bude i nadále.

Jaké jsou plány pro rozvoj značky v příštích letech, zejména s ohledem na zahraniční trhy? Plánujete nějaké další expanze nebo spolupráce?

Ano, i v příštích letech plánujeme pokračovat v expanzi na zahraniční trhy a oslovovat nové oblasti, v současnosti zaměřujeme zejména na Afriku a Asii. Zároveň očekáváme, že celkový objem zpracovávaného mléka poroste, což nám umožní reagovat na rostoucí poptávku a posílit naši pozici jak doma, tak v zahraničí.

Teď nově jste vstoupili na trh s bezlaktózovými produkty, konkrétně se Salkem. Jaká jsou očekávání a proč zrovna tento krok?

Bezlaktózové Salko jsme uvedli na trh relativně nedávno, ačkoli od něj neočekáváme prodejní rekordy. Naším cílem bylo zpřístupnit tento tradiční výrobek i další skupině zákazníků, kteří trpí intolerancí na laktózu, aby si i oni mohli vychutnat jeho chuť a využít ho v kuchyni. Věříme, že si bezlaktózové Salko najde svou pozici na trhu a postupně si získá své věrné zákazníky.