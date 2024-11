„Miluji předvánoční Prahu!“

„Praha má před Vánoci jedinečnou atmosféru, jakou jsem v jiných městech nezažila,“ říká Mireille Mathieu a těší se na své fanoušky 17. a 18. 12. 2024 v Kongresovém centru Praha. Francouzská šansoniérka se vrací do hlavního města ČR v rámci svého nového světového turné, které poeticky nazvala „60 Years Of Love“.

„Miluji zpěv a své publikum. Energie, kterou dostávám od svých fanoušků na koncertech, to je něco jedinečného. Snad to nebude znít příliš pateticky, ale opravdu cítím, že to, co dávám, dostávám zpět, a cítím tu lásku, která ke mně od publika proudí, to mě i motivuje se stále udržovat a vystupovat. Je to vzájemný vztah, vzájemné pouto,“ popisuje drobná tmavovláska s ofinkou, která vstoupila do světa hudby písněmi legendární Edith Piaf a od té doby si získala diváky po celém světě. Její písně jako La Dernière Valse, Acropolis Adieu či Santa Maria de la Mer se nesmazatelně zapsaly do hudební historie.

Na svém novém turné čerpá ze své neuvěřitelné kariéry, během které nazpívala přes 1 200 písní ve 12 jazycích a celosvětově prodala přes 200 milionů hudebních nosičů. Spolupracovala s největšími hvězdami jako jsou Paul Anka, Charles Aznavour, Tom Jones, Julio Iglesias a řadou dalších. Nejvíc ale vzpomíná na setkání s Janem Pavlem II., který se setkal i s její maminkou a zajímal se o příběh chudé rodiny z Avignonu se 14-ti dětmi. Nejstarší Mireille ho okouzlila svým hlasem i střídmým životním stylem. „Zpívání je jako sport, musíte trénovat každý den. A to já dělám. Mám své hlasové učitele a poradce a udržuji v kondici jak svůj hlas, tak své tělo, abych zvládla zpívat celý koncert naživo. Nemám žádné fitness trenéry, ale nepřejídám se, jím téměř výhradně jídlo připravované na páře a nepiji alkohol. Hlavně ale dělám to, co miluji – zpívám. To je můj recept,“ odpovídá Mireille Mathieu na otázky, proč se její světové turné jmenuje právě „60 let lásky“, a co je tajemstvím její vitality.

Do Prahy se zpěvačka ráda vrací, protože i zde má svoje věrné publikum, které pravidelně vyprodává její koncerty. „Loni se za mnou poprvé přijel na vystoupení do Prahy podívat bratr a byl ohromen; říkal mi, že nikde nezažil tolik veselých lidí a takovou předvánoční náladu, jako u vás. Navíc já jsem v Praze i několikrát nahrávala s filharmonickým orchestrem a natáčeli jsme tu klip na Pražském hradě, takže moje vzpomínky a vztah k Praze jsou velice osobní a velice vřelé,“ těší se Mireille Mathieu na koncerty 17. a 18. prosince v Kongresovém centru Praha, které se pyšní výbornou akustikou. Doprovodí ji kapela, ve které nechybí akordeon, nepostradatelný pro autentický zvuk šansonu. V rámci programu zazní i největší hity Mireille Mathieu, které publikum tolik miluje. Prožijte už v prosinci „60 let lásky“ a nechte se okouzlit podmanivým hlasem a vřelostí legendární šansoniérky.

MIREILLE MATHIEU 60 Years Of Love

17. 12. 2024 a 18. 12. 2024

Kongresové centrum Praha

Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal