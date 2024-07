Máte žízeň? Tihle pomocníci vám vykouzlí lahodnou vodu kdykoliv

Bez chlóru a mikroplastů Okamžitý filtr na vodu Philips AWP2980

Chcete mít jistotu, že pijete opravdu čistou vodu bez mikroplastů, pesticidů, chlóru a olova? Pořiďte si okamžitý filtr na vodu Philips AWP2980 s technologií Micro X-Clean, která umí filtrovat dvakrát více vody čtyřikrát rychleji*. Pomáhají ji s tím vysoce porézní vlákna aktivního uhlíku, která přemění vodu z kohoutku na čistou a lahodnou. Prospějete tím nejen svému zdraví, ale prodloužíte i životnost svého kávovaru nebo varné konvice.

Nádržka filtru navíc pojme 3 litry vody, což je dvojnásob oproti běžné filtrační konvici. Vodu tedy nemusíte doplňovat tak často, i když díky odklápěcímu víku to zvládnete snadno jednou rukou. Pokud vám kohoutková voda nechutná a kupujete balenou, tenhle filtr představuje výrazně levnější a ekologičtější řešení. Čistou vodu si připravíte jediným stisknutím tlačítka a filtr můžete dobíjet pomocí USB typu C. Po plném nabití vydrží baterie až 1 měsíc, filtr se vejde do dveří lednice a sám ohlídá, až bude třeba výměna filtru.

Doporučená cena okamžitého filtru na vodu Philips AWP2980 je 999 Kč a koupíte jej zde.

Pro změkčení vody Filtrační konvice Philips AWP2943

Máte doma tvrdou vodu? Tahle konvice s filtrem Micro X-Clean Softening+ ji nekompromisně změkčí. Filtr totiž obsahuje o 50 % více pryskyřice pro výměnu iontů, takže si s tvrdostí vody poradí rychleji a spolehlivěji. Díky tomu nebude váš kávovar nebo konvici zatěžovat vodní kámen a prodloužíte tak jejich životnost. Navíc budete mít stále po ruce čistou a svěží vodu, protože filtr si poradí i s chlórem, těžkými kovy, mikroplasty, PFOA nebo PFOS.

Konvice i filtr jsou vyrobeny z potravinářského materiálu bez BPA a filtr je navíc kompatibilní i s dalšími konvicemi Philips a konvicemi jiných výrobců. Konvice obsahuje digitální časovač, který vás upozorní, až bude třeba filtr vyměnit. Díky výklopnému víku zvládnete doplnit vodu jednou rukou, do konvice se díky speciálnímu hrdlu nedostane prach a můžete ji mýt v myčce nádobí.

Doporučená cena filtrační konvice Philips AWP2943 je 499 Kč a koupíte ji zde.

Osvěžující bublinky Výrobník sody Philips GoZero ADD4902BK

Milujete perlivou vodu, ať už čistou, nebo v podobě domácí limonády? Chraňte přírodu i své ruce tím, že si místo vody z plastu vyrobíte vlastní sodovku. Tenhle elegantní výrobník vám umožní přizpůsobit si úroveň sycení podle sebe a k provozu nepotřebuje elektřinu, takže ho můžete používat kdekoliv.

Stačí do něj nalít vodu, otočit a stisknout, a bombička CO2 vyrobí až 60 litrů perlivé vody. Výrobník neobsahuje BPA a bezpečnostní ventil automaticky uvolňuje tlak uvnitř lahve, když je přístroj v provozu. A až bude voda správně perlivá, přístroj vám to oznámí zabzučením.

Doporučená cena výrobníku sody Philips GoZero je 2 099 Kč a koupíte jej zde.

Více informací najdete na www.philips.com/water.