Dnes ho najdete on-line na jeho instagramu nebo v podcastu Dobré knihy. Každé pondělí ráno navíc sdílí své knižní tipy v pořadu Českého rozhlasu Dvojka. Tentokrát se postaví do světel reflektorů s vlastní tvorbou a představí vám svou knihu s názvem Legendy, jež vás ohromí originálním pojetím. Připravte se na dílo překvapivé nejen obsahem, ale i autorovou odvahou a jedinečným stylem.

Více o knize vám prozradí renomovaní autoři, kteří ji už četli a mohou dosvědčit, že rozhodně stojí za to!

Láska k vyprávění má mnoho podob. Tu nejčistší nám vedle příběhu pomůže odhalit především autorův styl. Oldřich Suchý se projevuje jako vypravěč milující příběhy nade vše. Dokazuje to nejen poetickým jazykem, jímž se nezdráhá popisovat ani ty nejdrsnější situace a jehož barvitost i jistá vznešenost neubírají na čtivosti, právě naopak!

Přemysl Krejčík, spisovatel

„Tak se zvedněte, protože slova za vás žít nebudou.“ Konec, co není konec, ale už se nevejde ani jedno slovo navíc, závěr zmáčkne duši jako kladivo. A slova, která za vás sice nežijí, ale zato dávají život skutečným legendám. Tomu nejhoršímu i nejčistšímu z lidských pudů a snů. Hrdinové jsou brutální, zlo je zlé, dobro proti té krvavé síle ne vždy vyhrává. Trochu řecké báje říznuté Marvelem a krásně obarvené do temna atmosférou dávných časů.

Petra Klabouchová, spisovatelka

Kniha psaná s radostí, která prýští z každé věty. Jednotlivé příběhy jsou propojeny nejen některými z postav, ale především fantazijním světem, neotřelými nápady a temnou, až drsnou poetikou, jež se vám zaryje pod kůži (naštěstí jen obrazně).

Nora Eckhardtová, spisovatelka

Je to nefalšovaný gore, krvavá a brutální fantazie v duchu frenetické literatury, oblečená v barevném, sešívaném kostýmu fantasy. Do krve a hlenu se noří půvabné obrazy a obraty, koupe se v nich archaizující „haute couture“ jazyk. Rodí se napětí, dichotomie, kontrast. Nad vším se jako duha klene nezpochybnitelná láska k příběhům, k vyprávění, a z té lásky se rodí lehkonohá čtivost. Kdyby Šeherezáda byla sloužila u barbara Conana, v městečku, kde sídlí Van Helsing, v době, kdy hrady prožívaly batolecí roky – takhle by to vypadalo.

Kateřina Surmanová, spisovatelka

Anotace:

Fascinující sbírka příběhů, které mistrovsky kombinují temnou fantastiku, hlubokou symboliku a poetický jazyk. Autor s precizností a citem pro detail vykresluje postavy zmítané osudem, hledáním a vnitřními konflikty. Jeho vypravěčský styl se vyznačuje bohatými obrazy, silnou atmosférou a schopností přenést čtenáře do tajemných světů, kde hranice mezi skutečností a magií zcela mizí.

Každý z příběhů vyniká svou mnohovrstevnatostí – postavy jsou nezapomenutelné, dialogy mají spád a filozofické přesahy obohacují zážitek z četby. Oldřich Suchý brilantně zachycuje napětí mezi temnotou a světlem, zoufalstvím a nadějí, což činí z Legend dílo, které zůstává v mysli dlouho po dočtení poslední stránky. Tento literární klenot osloví čtenáře hledající krásu ve slovech, hloubku v příbězích a kouzlo v nepoznaném.

Kniha vychází 31. března 2025

V předobjednávce ji zakoupíte spolu s bonusovým příběhem a speciální záložkou na www.goldendog.cz.