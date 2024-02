Láska prochází žaludkem!

Láska asijská

Prožijte společně nejenom jednu Lásku asijskou, ale hned šest jejích různých podob! Tato sada kombinuje ty nejlepší produkty od dvou špičkových kuchařů – Chili Ta a Štěpána Návrata. Balíček obsahuje omáčky Pad Thai a Teriyaki, thajské červené a zelené kari, Čilipastu nebo specialitku v podobě Shiitake pesta. Připravit si doma zamilovanou večeři jako od šéfkuchaře zvládne teď do patnácti minut opravdu každý. Mňam!

Někdo to rád sladké

Nikdo není dokonalý, ale tato sada dobrot zkrátka je! Stačí ji otevřít a okamžitě se stane terčem pozornosti. Pochutnejte si společně na vynikajícím Višňovém džemu se špetkou skořice, Lískovém kakaovém krému s kousky oříšků nebo na Portské omáčce Crafted for Friends, která se perfektně hodí třeba i k sýrovému talíři. Mňam!

P.S. Žeru tě

Hádáte se často? Podle vědců jste možná hladoví, to je to! Tak se konečně dobře najezte, a to hezky společně. S touto sadou je naprostá hračka připravit si doma večeři jako od šéfkuchaře, a to do 15 minut. Poslouží k tomu Teriyaki omáčka, BBQ omáčka Crafted for Friends, Vietnamské žluté kari nebo jedinečné Shiitake pesto. Mňam.

