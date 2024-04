Kroměříž vzdá hold Miloši Formanovi

Zámek se tak letos rozhodl připomenout 40. výročí vzniku filmu ve velkém stylu a na přelomu července a srpna připraví pro veřejnost speciální sérii open-air představení s názvem Velká noční hudba. Návštěvnicí se tak mohou od 26. července až do 3. srpna v Podzámecké zahradě těšit na nabitý týdenní kulturní program pod širým nebem. Během týdne se v Kroměříži vystřídá plejáda světových virtuózů, ale řada přijde i na slovenskou muzikálovou hitovou show nebo na českou divadelní komedii i komponovaný hudební večer. Každý večer jiný, zcela originální program umocněný nejen atmosférou představení pod širým nebem a hvězdami, ale i jedinečným prostorem Podzámecké zahrady a jejího osobitého kouzla.

Velká noční hudba, jak se týdenní série představení a koncertů pod širým nebem jmenuje, přímo odkazuje k filmu Amadeus a jeho ústřední postavě, skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, jehož stěžejním dílem je Malá noční hudba. Kroměřížský zámek si tak pro svůj letní týdenní program zvolil právě parafrázi na Mozarta a jeho nejznámější skladbu.

Připomenout však chce nejen Mozarta, ale především českého filmového režiséra světového věhlasu Miloše Formana. Ten totiž na Kroměřížském zámku a v Podzámecké zahradě natáčel nejznámější filmové scény a následně Kroměříž proslavil doslova po celém světě. Nakonec, Amadeus získal 8 Oskarů z celkem 11 nominací, a to nejen za režii a nejlepší film, ale třeba i za kostýmy, které tvořil Theodor Pištěk, ale připsal si i dalších 32 ocenění včetně 4 Zlatých glóbů.

„V týdnu od 26. července až do 3. srpna nabídneme návštěvníkům po 6 večerů vždy jiný koncert nebo představení, od unikátních show světových virtuózů, přes muzikálové představení na evropské úrovni až třeba po českou divadelní komedii nebo koncertní večer v duchu 30. let,“ říká Pavel Pešek, dramaturg Velké noční hudby.

Program Velké noční hudby v Podzámecké zahradě Kroměříž

26. a 27. července – Hauser

Nejlepší světový violoncellista a skutečný virtuóz na violoncello Hauser vystoupí v Podzámecké zahradě Kroměříž hned v pátek 26. července a celý týden tak odstartuje. Navíc, vzhledem k velkému zájmu a prakticky okamžitému vyprodání pátečního koncertu přidali pořadatelé ještě druhý koncert, hned na následující den, na sobotu 27. července. Návštěvníci se mohou těšit skutečně na strhující show plnou emocí, kde nechybí Hauserovo mistrovství, ale ani jeho showmanství. Chorvatský virtuóz nazývaný Rebel s cellem opět dokáže, že vážná hudba nemá hranice a předvede set plný emocí, energie i dechberoucí atmosféry a spojí milovníky hudby napříč generacemi.

28. července – Adam Plachetka + Ondřej Havelka – Melody Makers

Nedělní program v Podzámecké zahradě v Kroměříži přinese trochu zklidnění a nabídne koncertní show pojmenovanou Nebe na zemi v podání Melody Makers a Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. Diváky tak přenese do 30. let minulého století a do jazzových a swingových rytmů. To vše s pověstnou elegancí a noblesou celého orchestru i obou sólistů. Posluchači se tak mohou těšit na nejznámější písně z pera Jaroslava Ježka jako je Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět nebo Tři strážníci a Ezop a brabenec. Mimo to show nabídne i pověstné dialogy Voskovce a Wericha v podání Adama Plachetky a Ondřeje Havelky. Nedělní večerní program tak přinese nejen koncert, ale i příběh, který posluchače doslova vtáhne a v němž se dokonale propojí minulost a současnost.

29. července – divadelní komedie Fichtl – Pavel Liška, Michal Isteník

Pondělí nabídne v Kroměříži divadlo pod širým nebem a hořko-sladkou komedii Fichtl v duchu 80. let, motorek, lásky, dospívání i typických peripetií mladých v době socialismu. V hlavních rolí se představí oblíbený Pavel Liška a Michal Isteník, což už nyní slibuje jedinečný zážitek, při kterém bránice nezůstanou klidné. Hra Fichtl diváky přenese do dob mládí a umožní jim s odstupem a nadhledem zavzpomínat na dobu, ve které vyrůstali a dospívali. Nádech lásky s vůní benzínu, buzerace režimu, touha po svobodě a pořádné muzice, lampionové průvody, nepohodlné tesilky i ježdění po vesnici na starém fichtlu s věčně prosakujícím olejem do benzínu nebo svoboda v nesvobodě – taková je divadelní komedie Fichtl.

1. srpna – Hit muzikál VYZNANIE

Čtvrteční představení jednoznačně nadchne všechny milovníky muzikálů a největších legendárních slovenských hitů. Na programu Velké noční hudby je totiž originální slovenský Hit muzikál Vyznanie. Samotný hit je v našich srdcích zapsán především díky neopakovatelné interpretaci Mariky Gombitové. Nyní navíc ožívá ve zcela jedinečném muzikálovém zpracování Jána Ďurovčíka. Diváci se tak mohou těšit na opravdovou muzikálovou podívanou plnou největších slovenských hitů, hudby a tance. Vedle legendárního hitu Vyznanie zazní rovněž hity jako Úsmev, Dievčatá, Pozhasínané, Veľký sen mora a řada dalších. To vše v dokonalém propojení v příběhu humoru, vášně, napětí a lásky. Do Kroměříže dorazí přímo originální slovenský tým v čele s největšími slovenskými muzikálovými hvězdami. Hit muzikál Vyznanie navíc bude mít v ČR během letní festivalové sezóny pouze jedinou zastávkou, kterou bude právě Podzámecká zahrada Kroměříž.

3. srpna – Richard Clayderman

Týdenní program Velké noční hudby konaný přímo pod hvězdami Podzámecké zahrady Kroměříž bude zakončen opět ve světovém stylu. Celý týden vyvrcholí vystoupením klavírní hvězdy světového formátu, uznávaného francouzského klavíristy Richarda Claydermana. Jeden z nejúspěšnějších klavíristů všech dob předvede v Kroměříži svůj jedinečný set a nabídne živý klavírní koncert, v němž propojí klasické klavírní skladby s popem, ale řada přijde i na jeho vlastní romantické sonáty a originální interpretaci světových skladatelů, se kterou oslnil svět. Nevynechá ani proslulou Baladu pro Adeline. Vystoupení klavírního mistra Richarda Claydermana je tak dokonalou třešničkou a tečkou za celým týdnem Velké noční hudby. Ne nadarmo je Richard Clayderman považován za nejúspěšnějšího klavíristu světa s prodejem více jak 100 milionů desek.

Jednotlivá vystoupení a představení začínají vždy ve 20 hodin a konají se za každého počasí.

Vstupenky jsou k dostání v předprodejní síti GoOut za cenu od 440 Kč do 2 590 Kč.

Více na: www.velkanocnihudba.cz