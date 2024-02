Krok za krokem ke hvězdám - večerní líčení podle It girls Hollywoodu

Na Notinu jsme pro vás připravili návod, jak v sobě probudit femme fatale. Dokonalá pleť, perfektně vykrojené rty a hlavně oči - It´s all about the eyes, baby! Ať už se vám tedy vybaví Bella Hadid, Angelina Jolie, nebo Zendaya, inspirujte se těmito uhrančivými ikonami a vykouzlete look jako z filmového plátna.

Pro porcelánovou pleť sáhněte po Clinique Superpowder Double Face Makeup kompaktní pudr a make-up 2 v 1 s matným finišem. Pro uhrančivý pohled vystínujte víčko s paletkou Bare Nudes Eye Shadow Palette od Bobbi Brown, tmavší hnědé tóny dodají vašemu pohledu hloubku.

Pro linku ostrou jako břitva ověnčete linii řas gelovými očními linkami MicroLiner Ink od Shiseido.

Uhrančivý pohled pak dotáhnete k dokonalosti s prodlužující řasenkou Double Wear Zero-Smudge Lenghtening Mascara od Estée Lauder.

Nezapomínejte ani na rty, pro svůdný úsměv sáhněte po dlouhotrvající rtěnce s matným efektem MAC Cosmetics Locked Kiss 24h Lipstick.

Na celý look pak naneste fixační sprej na make-up Smashbox Photo Finish Endurance, aby vaše dílo vydrželo až do konce večera.

Všechny produkty najdete na notino.cz