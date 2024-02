Koukáte každý den do přeplněné skříně, ale nemáte co na sebe?

1. Všechno musí pryč

Samozřejmě ne tak docela, ale pro to, abyste měla dostatečný prostor působnosti je potřeba ze skříní vše vyndat. Skvělé na tom je, že budete mít konečně prostor pro to, abyste si ve utřela v poličkách prach i úplně vzadu. A začněte od toho nejjednoduššího. Vytřiďte si ramínka. Ta polámaná, úzká z čistírny a další nepoužitelná nemilosrdně vyhoďte. Beztak vás určitě otravují, oděv na nich špatně drží, krčí se a nevzhledně se vytahává. Pokud vyhodíte většinu, dokupte si nové. Měla byste mít ty na saka s vyztuženými rameny, úzká na šaty a topy a pak ty se speciálními klipsy na kalhoty a sukně.

2. Motivační kalhoty už nevracejte

Máte v šatníku motivační kalhoty, šaty nebo další poklady, do kterých je potřeba zhubnout, ale které jste neměla nikdy na sobě? Zbavte se jich. Prodejte je nebo vyswapujte s kamarádkami, kterým poslouží už teď. Ve skříni vám totiž zabírají zbytečné místo pro oděv, který využíváte dennodenně. A kde se píše, že až zhubnete, bude se vám tento střih pořád líbit? Nebo vám bude skutečně sedět? Motivací pro hubnutí vám může být nákup něčeho úplně nového nebo prostě jen dobrý pocit.

3. Dobrý styling

Vezměte své oblíbené kousky a zkuste si s z nich udělat několik outfitů. Ke kalhotám vyzkoušejte několik topů, svetrů, kabátů i bot, k oblíbenému svetru zase vyzkoušejte kalhoty a sukně, ale třeba i šaty. Jakmile budete s nějakým outfitem spokojená, udělejte si fotku, abyste na něj nezapomněla. Zbyly vám nějaké věci, které se k ničemu nehodí? Zamyslete se, jestli vám v šatníku chybí něco, s čím by se daly zkombinovat. Je to něco nadčasového, co vám bude ladit i s dalšími věcmi, které už vlastníte? Pokud ano, pak do nového kousku zainvestujte. Pokud ne, nekupujte nic zbytečně. Věcí, které se nehodí k ničemu nebo se vám nelíbí a nesedí vám – těch se zbavte také.

4. Správné rozřazení

Aby vám šatna nebo skříň správně fungovala, je potřeba do ní věci dobře srovnat. Do jednotlivých poliček skládejte vždy stejné druhy oděvu. Pokud máte police nad sebou, srovnejte si věci tak, jak je nosíte na těle. Dole budete mít kalhoty, ve středu trika a nahoře svetry. S ramínky je to také tak. Zleva budou topy a košile, poté šaty, pak saka a nakonec kabáty. Ideální je pak rozdělení v jednotlivých kategoriích i podle barev a příležitosti. Budete se pak v šatně orientovat i po slepu. Nezapomeňte také na to, že byste na každou jednotlivou věc ve skříni měla vidět. Pokud budete mít něco na dně vzadu, můžete to rovnou vyhodit, protože si nikdy už nevzpomenete, že jste tohohle úžasného kousku hrdou majitelkou.

5. Vystavení outfitů

Teď přijdou na řadu fotky, které jste si dělala v průběhu třídění. Vytiskněte si je a vylepte zevnitř skříně, nebo si udělejte fotogalerii v telefonu. Budou se vám hodit, až zase budete tápat, co zrovna dnes na sebe.

Foto: Věra Křeháčková

Tip Odborná pomoc

Zdá se vám to složité, a nebo se vám do třídění nechce samotné? Využijte služby stylistky, která vám šatnu zorganizuje, podívá se na vaše oblečení jinýma očima a poradí vám, do jakých kousků se vyplatí investovat. A třeba spolu najdete i takové, které už sice podlehly módnímu trendu, ale stálo by za to je upcyclovat a vdechnout jim tak nový život.

Karolína Otevřelová se přes 15 let pohybuje na poli těch nejprestižnějších ​lifestylových vydavatelství a mediálních domů v Česku. Oblékala známé osobnosti do časopisů i na ​červený koberec, šéfovala časopisu InStyle nebo ​webu Harper’s Bazaar. Podílela se na kreativách a ​scénářích kampaní světových i tuzemských značek.

Po letech strávených v módním světě ale vidí čím dál ​větší smysl v upcyclingu, tvorbě udržitelných šatníků a ​edukaci v oblasti odívání.

Více na www.karolinaotevrelova.cz