Každodenní dávka zábavy a zdravého pohybu

Každý rok se to opakuje - nikdy si nebudeme připadat dokonalé do plavek, ale najít si čas (a někdy i chuť) vrhnout se do cvičení, je prostě těžké. Zapomeňte na stále se opakující cviky v posilovně a monotónní běh na pásu, spojte praktické s užitečným. Užívejte si momenty pohybu na vzduchu, dobijte se slunečními paprsky a prozkoumávejte nové trasy, se kterými ušetříte čas. Vyzkoušejte jízdu na koloběžce a samy zjistíte, jak zapojíte celé tělo. Vzhledem k tomu, že jde o kardio cvičení, zlepšíte si vaší kondici a spálíte kalorie, a to je přesně to, co pro doladění křivek potřebujete. A co je nejlepší? Ani si nevšimnete, že cvičíte.

Zdraví na prvním místě

Při koloběhu zapojíte i svaly, o kterých jste neměla ani ponětí. Na první pohled by se mohlo zdát, že koloběhem procvičujete jen spodní partie těla, ale opak je pravdou. Asi největším kouzlem tohoto pohybu je jeho komplexnost. Ano, hýžďové svaly jsou při jízdě na koloběžce neustále namáhány a zapojení lýtek a stehen vás také nepřekvapí. Skutečnost, že při jízdě posílíte i svaly břicha, zad a celých paží, už možná ano. Na správnou techniku koloběhu je třeba si nejdříve zvyknout, ale jakmile na ní přijdete, celé vaše tělo dostane dávku zdravého pohybu. Základem je pravidelné střídání nohou - nejen, že díky tomu budete mít rovnoměrně vyrýsovanou postavu, ale propojením levé a pravé hemisféry trénujete také rovnováhu a koordinaci. To vše přispívá ke snížení bolesti zad a zlepšení celkového tělesného držení. Pokud trávíte většinu dne u počítače, jízda na koloběžce je skvělým způsobem, jak kompenzovat sedavý způsob života. A jezdit můžou všichni, jde totiž o pohyb extrémně šetrný ke kloubům.

Redukce stresu a zlepšení nálady

Cestovat po městě autem může být někdy za trest. Na rozdíl od jízdy autem či mhd vám aktivní doprava pomůže snižovat stres a zlepšovat náladu. Endorfiny uvolněné při fyzické aktivitě jsou přírodní antidepresiva, která zaručí, že se budete cítit lépe a spokojeněji. Když jde o pohyb na vzduchu, kde k tomu dostanete ještě dávku slunečních paprsků, uvolňování hormonů štěstí do těla to jen přispěje. Ranní jízda na koloběžce do práce vám pomůže začít den s úsměvem, zatímco odpolední projížďka domů vám poskytne čas na relaxaci a vyčištění mysli po náročném dni. Není to sice instantní všelék na stres a špatnou náladu, hodně to ale s jejich redukcí pomůže.

Doveze vás kamkoliv

Představte si, jak elegantně se vyhnete dopravním zácpám, prokličkujete mezi stojícími auty a rychle a snadno se dostanete tam, kam potřebujete. Koloběžky s velkými koly zvládnou i větší vzdálenosti, nemusíte se bát, že vám na první křižovatce dojde dech. Jízda na nich je snadná a zábavná. Jde o skvělý způsob, jak prozkoumávat město a objevovat nová místa. Nemusíte se držet jen v rozpáleném centru, najděte si svou oblíbenou cyklostezku a užívejte si vítr ve vlasech. A kdyby vám síly přeci jen došly, skvělým řešením je pořídit si některý ze skládacích modelů, se kterým se pohodlně a hlavně legálně vejdete do jakéhokoliv dopravního prostředku. Například koloběžka Kostka Tour Max FOLD je díky své konstrukci vhodná i do terénu, abyste se k němu ale pohodlně dostali, jednoduše jí složíte a dáte do kufru auta. Na místě jí jen vrátíte do původního stavu a vyrazíte objevovat krásy přírody.