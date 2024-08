Je vám vedro? Ochlaďte se ledovou kávou

Je to jen na vás, protože plnoautomatický kávovar Philips Series 5500 LatteGo vám dává nepřeberné možnosti.

Pokud ale i v horkém létě dáváte přednost klasickému espressu nebo jemnému cappuccinu, potěší vás zpráva, že Philips Series 5500 LatteGo umí hned 20 druhů kávových nápojů. Čerstvě namletá zrna (můžete si vybrat jednu z 12 úrovní hrubosti namletí) před každým šálkem zajistí, že káva neztratí své aroma ani chuť. Díky funkci QuickStart navíc nemusíte čekat, až se kávovar zahřeje, a můžete si kávu připravit hned.

Kávovar má i další přednost: je výrazně tišší než běžné kávovary, takže nebude rušit ostatní členy rodiny nebo vás po ránu zbytečně probírat z polospánku. Můžete ho ovládat jediným dotykem displeje a oblíbíte si i mléčný systém LatteGo, který míchá vysokou rychlostí mléko se vzduchem a poté přidá do šálku s kávou krémovou vrstvu jemné pěny o té správné teplotě, aniž by vám ušpinil linku. Po použití jej pak snadno vyčistíte za méně než 10 vteřin pod tekoucí vodou.

Intenzivní, voňavá a přesně podle vás

Inteligentní systém Aroma Extract udržuje optimální rovnováhu mezi extrakcí aromatu a teplotou vody, kterou udržuje v rozmezí 90 a 98 °C a zároveň reguluje její průtok. Můžete si rovněž nastavit intenzitu kávy nebo objem mléka a kávy, případně zintenzivnit chuť nápoje pomocí speciální funkce Extra shot. Oblíbené kombinace si poté můžete uložit do čtyř uživatelských profilů a příště si je připravit jediným stisknutím tlačítka.

Díky filtru AquaClean, který zabraňuje usazování vodního kamene, také můžete používat k přípravě kávy kohoutkovou vodu. Stačí, když filtr pravidelně vyměníte (kávovar vás upozorní) a až do 5000 šálků kávy nemusíte vodní kámen nijak řešit. Kávovar můžete navíc používat i v nastavení Eco a snížit tak svou spotřebu vody a energie. A pokud hledáte nové kávové recepty nebo vás zajímá, co všechno ještě kávovar umí, podívejte se do aplikace HomeID.

Více zjistíte na https://www.philips.cz/c-m-ho/kava