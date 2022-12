Jak zvládat předvánoční shon?

Neustále se na vás valí nové pracovní úkoly, stávající máte hotové sotva z poloviny, vánoční stres k tomu, a ještě řešit dárky nebo péct cukroví. Něco jako odpočinek či osobní život vám už nic moc neříkají? Pak je na čase osvojit si alespoň pár základních pravidel pro lepší organizaci času.

Prioritizace úkolů

Stanovení priorit a rozdělení času podle naléhavosti je bod číslo jedna. Jednotlivé úkoly si na základě jejich důležitosti rozdělte tak, abyste měli přehled, co doopravdy hoří a co zase méně. Pomůže vám to se soustředit na podstatnější věci, které jsou nutné odbavit co nejdřív.

Své plány si zapište

Není v našich silách si zapamatovat vše, jsme přeci lidé. Naštěstí ale existují pomocníci v podobě diářů či to-do listů, které si budou vše podstatné pamatovat za nás. U každého úkolu si také poznamenejte deadline.

Investujte do sebe

Investice do sebe se vám vždy několikrát vrátí. Jestliže už si nevíte rady a sami to nezvládáte, naučte se správnému time managementu na ESBM. Vyzkoušejte obory, díky kterým vám čas půjde na ruku, a nikoliv proti vám.

Více specializací naleznete přímo zde.

Konec prokrastinace

Když už je povinností na jednu hlavu moc, máme tendenci úkoly odkládat a raději se věnujeme věcem, které nejsou až tak moc podstatné. Pravdou však je, že neustálým odkládáním si daný úkol znepříjemníme ještě víc. Nebudeme totiž stíhat termíny, což ve výsledku vede k častým chybám. A jak na ni vyzrát? Základem je sebekázeň, kterou si člověk časem dokáže vybudovat.

Za dobrou práci se odměňte

Úspěšný den znamená jedno, odměnit se. Zajděte si na kávu, dobrou večeři nebo si udělejte čas pro sebe. Za dobré výkony jsou odměny dobrou motivací.

Dopřejte si odpočinek

Nabrání nových sil je velmi důležité. Mezi úkoly si dopřejte alespoň 10 minut pauzu. Udělejte si kávu, protáhněte se, jděte se projít nebo si pusťte na chvíli hudbu. Pokud takto na chvíli vypnete, načerpáte novou energii a práce vám půjde od ruky. Intenzivní a kvalitní práce vyžaduje dostatek sil.

Potřebujete s disciplínou time managementu pomoci? Neváhejte a přihlaste se. Společně vás na ESBM naučíme správné organizaci času, který vám ušetří nejen spoustu času, ale hlavně energie.