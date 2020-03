Jak připravit vašeho předškoláka na zápis

Pokud vyrážíte na zápis i se svou ratolestí (není nezbytně nutné, aby dítě bylo přítomné, ale je to doporučováno – v září pak nemusí mít takové obavy z neznámého prostředí a lidí), má zápis dvě části – formální a motivační.

Během formální části požádáte o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předložíte potřebné dokumenty. Ideálně už s sebou mějte předvyplněnou žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte. Pokud ji budete vyplňovat až na místě, pak je potřeba, aby byli u zápisu oba rodiče. Dále si připravte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Potom následuje motivační část, při které učitel zjistí úroveň dovedností a znalostí dítěte. Toho není vůbec potřeba se bát, rozhodně se nejedná o žádné „přijímačky“, můžete maximálně na jeho konci dostat nějaká doporučení, co ještě před nástupem do školy vypilovat a na co se soustředit.

K tomuto účelu vydalo ministerstvo školství Desatero pro rodiče předškolního věku, které obsahuje vše, co by dítě mělo před nástupem do školy zvládat. Najdete ho na jeho webu, zde jen ve zkratce:

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Pokud chcete pro své dítě požádat o odložení školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Doporučujeme si na stránkách školy stáhnout a vyplnit žádost o odklad dopředu. Kromě ní budete také potřebovat posudek z pedagogicko-psychologické poradny, od odborného lékaře či psychologa.

Nástup svého dítěte do školy můžete odložit o rok, nejdéle ale do zahájení školního roku, ve kterém dosáhne osmi let.

Svému dítku zkuste tento den co nejvíce zpříjemnit, přece jen vstupuje do nového prostředí, setká se s neznámými lidmi. Právě zápis může rozhodnout, zda bude do školy chodit rádo či ne. Usnadnit mu to můžete např. i tím, že už k zápisu půjde se školní aktovkou, penálem, psacími potřebami, a může se tak pochlubit, jak je připravené. Výběr školní aktovky rozhodně nepodceňujte, protože je to první zavazadlo, které vaše dítě bude pravidelně nosit. Mělo by být kvalitní, ergonomické a lehké, aby si váš školák neničil záda, samozřejmostí by měly být bezpečnostní prvky.

