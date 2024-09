Harmonie designu a funkčnosti

Čisté linie, hladké povrchy a prvotřídní materiály, to je designérský rukopis Naota Fukusawy. | foto: Archiv SodaStream

Designérský rukopis Naota Fukusawy, známého svým minimalistickým a funkčním přístupem k designu, je evidentní už na první pohled. Při návrhu nového výrobníku vycházel z principů japonského minimalismu, ve kterém každý detail slouží jasnému účelu. Celé tělo výrobníku včetně tlačítka na sycení a karbonizační trysky je vyrobeno z nerezové oceli a luxusní design přístroje dokonale ladí se špičkovou funkčností.

Čisté linie, hladké povrchy a prvotřídní materiály jsou tak nejen příjemné na pohled a dotyk, ale zároveň jsou praktické a trvalé. Jinými slovy, tento designérský kousek nebude jen ozdobou vaší domácnosti, ale je přímo předurčený pro dlouhé roky každodenního používání. Výrobník perlivé vody ENSO využívá bombičku se systémem Quick Connect pro rychlé uchycení, která je elegantně ukrytá v zasouvací nerezové přihrádce. Prémiová znovu použitelná litrová lahev z odolného Tritanu neobsahuje BPA a je vhodná i do myčky nádobí. Luxusní design lahve dokonale ladí s tělem výrobníku – víčko a dno jsou vyrobeny z nerezové oceli, přičemž nerezové dno lahve je odnímatelné, což ještě víc zjednodušuje její údržbu.

„Design je to, co formuje dobrý vztah mezi člověkem, předmětem a prostředím. V přístroji ENSO se krása prolíná s funkčností, nemluvě o tom, že tento přístroj mění náš život,“ řekl na margo výrobníku jeho designér Naoto Fukusawa, čímž odkazuje i na filozofii udržitelnosti, kterou SodaStream prostřednictvím svého portfolia aktivně prosazuje. „Používáním výrobníků perlivé vody SodaStream a opakovaně použitelných lahví dokážou spotřebitelé nahradit více jak tisíc jednorázových lahví, čímž pomáhají udržovat naši planetu zdravou a čistou,“ říká Martin Michelík, marketingový manažer značky SodaStream v České republice, a připojuje též informaci, že obaly výrobníků SodaStream získaly certifikaci Forest Stewardship Council, a to znamená významný milník v závazku značky k ochraně lesů a biodiverzity.

Výrobník SodaStream ENSO se v balení s lahví ENSO a bombičkou CO2 prodává za cenu 5 999 Kč. Prémiovou lahev SodaStream ENSO je možné zakoupit i samostatně za cenu 459 Kč.

