Genetické testy před početím mají smysl

Zdravotní pojišťovna RBP zavedla příspěvek na preventivní genetické testy od ledna 2023. V říjnu loňského roku je pak v rámci speciální akce hradila pojištěncům v plné výši 7 000 Kč a podle mluvčího pojišťovny RBP Iva Čelechovského se zájem o testování v průběhu roku pozvolna zvyšoval. „Češi o možnosti a prospěšnosti těchto testů zatím ale moc nevědí. Přitom jde o účinný a jednoduchý způsob, jak se těmto závažným dědičným onemocněním vyhnout. Výsledky testů navíc platí po celý život.“

Rodič jako tichý přenašeč

Cystická fibróza, vrozená hluchota nebo spinální svalová atrofie jsou velmi vážná onemocnění, která silně ovlivňují život celé rodiny a vyžadují celoživotní nákladnou léčbu. „Každý pětadvacátý člověk může být přenašečem mutací pro cystickou fibrózu a každý třicátý pro hluchotu, i když oni sami žádné potíže nemají a o tom, že jsou zdraví přenašeči, vůbec nevědí. Jenže když se sejdou dva partneři se stejnou genovou mutací, riziko narození nemocného dítěte je 25 % v každém těhotenství,“ potvrzuje RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D. ze společnosti EUC Laboratoře CGB a.s.

Tato onemocnění může odhalit novorozenecký screening, jenže to už je pozdě. Lidé s cystickou fibrózou se dožívají v průměru pouze 40 let a jejich léčba nejmodernějšími přípravky stojí od 1,5 do 4 milionů korun. Zahrnuje fyzioterapie a rehabilitace, vysoce kalorickou stravu, léky a enzymy. Pacient také musí dodržovat přísná hygienická opatření.

Ideální je proto testovat i zdravé páry ještě předtím, než dítě počnou. Testy ale nejsou hrazeny z veřejného pojištění a lékaři na ně zdravé páry neposílají automaticky, takže si je partneři musí zajistit sami.

Geny zdravým životním stylem nepřelstíte

„V loňském pilotním roce jsme z fondu prevence přispěli na tyto genetické testy zhruba stovce párů. U 34 % z nich testy zjistily pozitivní nález. Šlo o zdravé páry nebo jedince, kteří netušili, že mají jednu kopii genu poškozenou,“ upřesňuje Ivo Čelechovský z pojišťovny RBP.

Vysoké procento záchytu překvapilo i RNDr. Magdalenu Uvírovou. „Samozřejmě by bylo potřeba mít větší vzorek testovaných osob, ale tyto výsledky naznačují, že by genetické testování mělo být součástí plánování rodičovství. Stačí je absolvovat jednou za život, geny se v průběhu života nemění. A nedají se bohužel ovlivnit ani zdravým životním stylem.“

Pokud testy odhalí genovou mutaci u obou partnerů, je vhodné zvážit využití metody asistované reprodukce. „Genetické testy umí vyloučit nebo potvrdit genetickou zátěž již u několikadenního embrya. Embryolog pak vybere k přenosu embryo, které nenese vyšetřovanou mutaci, a maminku čeká úplně běžné těhotenství,“ dodává RNDr. Magdalena Uvírová. A doporučuje testovat i páry, které již jedno nebo více zdravých dětí mají a chtěly by další. „Dvěma zdravým přenašečům se samozřejmě mohou narodit i zdravé děti a onemocnět může až několikáté v řadě.“

Komu a kolik přispěje zdravotní pojišťovna?

Na příspěvek na testování mají podle Iva Čelechovského nárok ženy od 18 do 49 let a muži od 18 do 59 let. V průběhu celého září jim RBP proplatí test v plné výši, tedy 7 000 Kč. Po zbytek roku mají pojištěnci RBP nárok na příspěvek ve výši 4 000 Kč, který ale mohou ještě navýšit převodem vlastního zůstatku limitu preventivního programu do výše 1 000 Kč a darem od rodiny a přátel až do výše 2 000 Kč. Zájemci mohou buďto podstoupit odběry krve na partnerské klinice, nebo se otestují pomocí domácí samoodběrové sady. Po odběru následuje analýza a konzultace výsledků s lékařem.

Více informací zjistíte na www.rbp.cz.