FMX Gladiator Games - 9.12. v O2 aréně

Jeho vrcholem byla rozlučka se zakladatelem FMX sportu v České republice, motokrosovou legendou Petrem „Kuchtou“ Kuchařem. Kuchta šel sice do motokrosového důchodu již před pár lety, ale s promotérem Markem Rejmanem se domluvili na „poslední“ jízdě před pražským publikem. „Kuchtovi jsem rozlučku navrhl v roce 2019, dvě hodiny po skončení akce. Stříkaly z nás emoce a Kuchta vypadal, že by si rád zaskákal. Rozloučit se s kariérou na 20. ročníku akce, kterou založil? Není nic lepšího. Naneštěstí u toho byla i jeho manželka Martina. Bál jsem se, že mi dá dělo,“ směje se při vzpomínce Marek Rejman. „Museli jsme si ale počkat přes dva roky. Když Kuchta skočil své poslední salto před diváky v O2 aréně, měl jsem husí kůži a byla i slzička. Bez Kuchty bychom neměli jednu z nejlepších FMX scén na světě. Je to legenda legend,“ dodává.

Letos se pořadatelé rozhodli otevřít brány arény i pro diváky odpolední show, která začne ve 13:30 hodin. „FMX Gladiator Games má v O2 aréně domov od roku 2004, kdy jsme jako první nehokejová akce halu vyprodali. Troufám si říct, že jsme jako rodina. S většinou lidí se známe dvacet let a nedovedu si představit lepší zázemí. Rozhodli jsme se po letech vrátit odpolední show pro rodiny s malými dětmi. Není nic lepšího než vidět pusu malého fanouška otevřenou v údivu nad kaskadérskými skoky jezdců. Vždyť všichni už máme kupu dětí, Kuchta, Libor Podmol, Petr Pilát a další. Děláme to hlavně pro ně,“ říká Rejman. „Večer od 19 hodin bude druhá show, moc se na to těšíme. Vždyť dvě za den jsme dělali naposledy v roce 2009,“ dodává.

Praha bývá jednou z posledních FMX akcí roku. Je destinací pro nejlepší jezdce světa. Letos tomu nebude jinak. Diváci se tak můžou těšit na mistry světa a vítěze X Games. „Je těžké vypíchnout nějakého jezdce, všichni patří do světové špičky. David Rinaldo, Petr Pilát, Libor a Filip Podmolovi, Edgar Torronteras. Co jméno, to legenda FMX. Letos jsme navíc potvrdili Danyho Torrese ze Španělska. Když tu byl Dany naposledy, málem zboural halu. Bude to nezapomenutelný zážitek,“ slibuje Rejman.

V minulém týdnu se při tréninku na FMX Gladiator Games zranil Petr Pilát. Má zlomená žebra a propíchnutou plíci. „Volali jsme si, Petr je tvrďák. Říkal, že chce diváky překvapit novým trikem. Jen mu to v tréninku trochu nevyšlo. Ale moc se těší. Jak ho znám, bude chtít diváky postavit na nohy. Tohle k FMX patří,“ říká Rejman. Vstupenky na FMX Gladiator Games 9.12. od 13:30 a 19 hodin můžete koupit na www.ticketportal.cz.

