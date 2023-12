Darujte voňavé dárky z Provence

Dárky plné lásky

Užívejte si svátečního období s naším týmem! Již několik let zveme členy našeho týmu, aby vám ukázali, co je nejlepšího na Vánocích v L’Occitane! Toto speciální období znamená pro každého něco jiného, ale pro nás je to vždy oslava sounáležitosti.

Seznamte se naším týmem manažerek prodejen z Bratislavy, které jsou letos tvářemi naší kampaně a podívejte se na jejich tipy na dárky. Prozkoumejte nabídku dárků, které vyhovují všem stylům, vkusům a rozpočtům. Vyjádřete svým blízkým vděčnost, která se odráží v nejvyšší kvalitě našich dárků - vždy zabalených s láskou.

Olga, Dominika, Karin a Andrea, manažerky prodejen, pro vás vybraly ty nejkrásnější dárky. Ony vědí, co je v L’Occitane nejlepší.

Naše vánoční limitované kolekce vás okouzlí

Powdered shea

Zahalte se do dokonalé vůně ikonických produktů z řady Bambucké máslo, nyní s novou vůní Powdred shea. Vůně je inspirována setkáním olivovníku, který je symbolem Provence a hřejivými ořechy bambuckého másla. Dokonalá zimní pohoda u vás doma.

Sparkling leaves

Užijte si vánoční limitovanou edici se svěží vůní, která vás okouzlí dotekem olivových listů, mandarinky a zázvoru. Perfektní pro hřejivý zimní zážitek.

Almond & flowers

Objevte oblíbenou řadu Mandle, nyní s novou limitovanou vůní. Kombinace květů olivovníku a mandle. Vůně je plná svěžích citrusových tónů, bergamotu, petit grain a pomeranče.

Dárky z přírody

Oslava a kouzlo Vánoc jsou samozřejmě v centru pozornosti i tento rok. To však neznamená, že si dáváme pauzu od našich závazků vůči přírodě. Všechny naše vánoční papíry a kartonové krabice jsou z udržitelných zdrojů. Všechna vánoční výzdoba je vyrobena z recyklovatelných materiálů a také ze zdrojů šetrných k přírodě.

Dárkové balení zdarma

Ať už hledáte dárek pro někoho blízkého nebo si chcete udělat radost, nechte si produkty zdarma zabalit do dárkového balení. I letos se můžete těšit na limitovanou edici krabic a tašek.