Co pro nás znamená ženskost?

8. března oslavuje celý svět mezinárodní den žen. Mnoho z našich maminek a babiček si MDŽ spojuje s karafiátem, ale pro zbytek světa je tento den symbolem boje za ženská práva, která jsou pro nás dnes už samozřejmostí. A i když je nám ze všech směrů vtloukána jedna správná verze, jak být ženou, ženskost má nespočet podob. Každý den potkáváme desítky žen a každá svou ženskost ukazuje zcela odlišně.

ANNA

Ženskost pro mě znamená spoustu věcí, hlavní je pro mě se cítit dobře ve svém těle. Obzvlášť teď, v tak uspěchané době je pro mě důležitý „me time“, kdy se věnuji péči o pleť. Vnímám to jako takový můj rituál, při kterém můžu vypnout a být jen sama se sebou. Odložím mobil, pustím si hudbu, a věnuji se jen sama sobě.

Produktů jsem už vyzkoušela mnoho, to je výhoda práce v Notinu. Mám přehled o novinkách a s kolegyněmi často probíráme naše oblíbené produkty, a i já už jsem si našla svoje favority. Opravdu zbožňuji Darphin Éclat Sublime Aromatic Cleansing Balm, pleť mi pak nepne a je pěkně vyčištěná. Během dne hydratuji s Clinique Moisture Surge™ SPF 25 Sheer Hydrator a taky každý den nosím (nebo se alespoň snažím nosit) SPF Perfectionist Pro Multi-Defense SPF 50 od Estée Lauder.

MONIKA

Pro mě je ženskost taková neviditelná síla. Je to sebevědomí, vyrovnanost, a to, když se žena přijímá taková, jaká je. Zkrátka umí to „nosit“. Inspirují mě ženy v mém okolí– moje kamarádky a kolegyně, které sdílí svou ženskost se všemi příjemnostmi, radostmi i nepříjemnostmi a bolestmi.

Nejvíc žensky se pak cítím v ovulační fázi cyklu – hezky se oblíknu, nalíčím a vyrazím na kávu s kamarádkou. U zrcadla vždy sahám po mých holy grails, které kupuju pořád dokola. MAC Cosmetics Pro Longwear Paint Pot. používám jako podklad pod stíny. Prozradím vám můj tip – používám ho i jako korektor pod oči. Nikdy neodcházím z domu bez rtěnky. Zamilovala jsem si teddy od MACu. A když zrovna moje pleť není ve formě, sahám po Estée Lauder Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20.

BARBORA

Ženskost pro mě znamená cítit se sama sebou za všech okolností. Ať už jsem doma v teplákách, nebo sexy outfitu, nalíčím a navoním se (absolutně miluju Tom Ford Black Orchid) a jdu třeba do baru. Svou ženskou sílu čerpám z péče o sebe, protože jaká je lepší investice, než sama do sebe?

Cítit se žensky pro mě totiž není jen o vzhledu, ale hlavně o vnitřním rozpoložení. Odnaučila jsem se hledat uznání nebo uspokojení u mužů, ale především ho chci sama od sebe. Proto občas sáhnu i po erotických hračkách. Ocenit se i uspokojit se totiž zvládám sama na jedničku, třeba s LELO Sona 2 Cruise 😊