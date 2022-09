Co je to konsolidace půjček a jak může pomoci v nouzi?

V první řadě se používá konsolidace v tom případě, kdy se dostane součet půjček na opravdu vysoké číslo a jejich splácení začíná být extrémně problematické, ale také v tom případě, kdy se zcela naopak dostane člověk do skluzu se splácením a hrozí mnohem větší problémy. To ale nejsou jediné výhody, které vám konsolidace půjček může opravdu přinést.

Záchrana situace i v nepříznivé životní situaci

Velice často se může stát, že se dostanete na jednom i více zdrojích do takového zpoždění se splácením, že dojde až na nepopulární exekuční řešení. Tento extrémně nepříjemný problém je bohužel takovou klasikou u nás, že je víceméně třetina republiky buď v exekuci, nebo s ní má zkušenosti. V takový moment je nejhorší, že se vám extrémně snižuje počet institucí a zdrojů, které o pomoc můžete požádat. Jednou z velice mála možností je například konsolidace půjček bez náhledu do registru.

Ušetřete spoustu peněz na úrocích

Čím delší je doba splácení, tím vyšší je úroková sazba. To je naprosto běžnou praktikou, která je také pochopitelně jediným příjmem finančních společností, co půjčují peníze. V tomto případě je pro vás konsolidace půjček extrémně výhodná proto, že čím dříve splatíte vaše půjčky, tím dříve se také ukončí nabíhání úroků ze splácení. V mnoha případech může jít i o desítky nebo stovky tisíc korun.

Jedna z mála možností při mateřské dovolené

Jedná se o velice nebezpečné období z pohledu financí. Potencionálních zdrojů dalších investic vám pochopitelně přibude, ale přitom nesmíte zapomenout na to, že na mateřské máte výrazně omezené možnosti hledání práce a brigád. Při problémech se splácením tak může být konsolidace půjček na mateřské opravdu jednou z mála šancí na odklonění komplikací. Bohužel totiž neexistuje zákon, který by dokázal rodiče v tomto choulostivém období ochránit před tím, aby bez svého přičinění propadly do exekuce nebo jiných nepříjemností tohoto druhu.