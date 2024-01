Co byste si měla pravidelně hlídat?

Čípek, děloha, prsa

Od patnácti let máte nárok na preventivní prohlídku u gynekologa, kterou rozhodně nevynechávejte. Vyšetření pomocí vaginálních zrcadel ani pohmatem nebolí a může zabránit rozvoji rakoviny děložního čípku. Ten vám lékař prohlédne pomocí kolposkopu (dokáže několikanásobně zvětšit povrch čípku, takže odhalí případné změny na sliznici) a následně provede cytologický stěr z čípku, který odešle do laboratoře. Rakovina děložního čípku se vyvíjí dlouhá léta, a pokud ji gynekolog odhalí včas, je velká šance na úplné uzdravení.

Na preventivní gynekologické vyšetření byste měla chodit i v případě, že jste se nechala proti HPV viru očkovat. Vakcína nenahrazuje screening, protože nechrání proti všem typům virů způsobujících rakovinu děložního čípku. Navíc vám lékař během prohlídky může odhalit i cysty na vaječnících, děložní polypy nebo nádor.

U žen nad 25 let by také měl gynekolog provádět klinické vyšetření prsů v případě, že se v jejich rodině nádor prsu nebo jiné rizikové faktory vyskytly. Rozhodně ale neuškodí kontrolovat si prsa sama a jednou za několik let absolvovat preventivní ultrazvukové vyšetření. Nejspíš vám na něj přispěje i vaše zdravotní pojišťovna. „Ženám nad 19 let (ale samozřejmě i mužům) přispíváme částkou 3000 Kč na komplexní onkologickou preventivní prohlídku v některém spolupracujícím onkologickém centru,“ uvádí například Ivo Čelechovský ze zdravotní pojišťovny RBP.

Jste tak sladká!

V rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře, kterou byste měla absolvovat každé dva roky, by se také měla zkontrolovat hladina cukru v krvi. Konkrétně ve věku 18, 30 a 40 let. Problémy jsou dva: mezi osmnáctými a třicátými narozeninami a mezi třicítkou a čtyřicítkou je poměrně dlouhá doba. A lékaři odhadují, že ve věku 25 až 35 let má prediabetes, tedy předstupeň cukrovky, zhruba deset procent Čechů. „Přitom pokud se prediabetes zachytí včas, nemusí k rozvoji cukrovky vůbec dojít. Často stačí jen změnit nebo si kontrolovat stravu a více se hýbat,“ dodává Ivo Čelechovský ze zdravotní pojišťovny RBP. Právě tahle pojišťovna přišla jako první s projektem preDIA, který hradí všem pojištěncům nad 35 let vyšetření cukru v krvi jedenkrát za rok. „Mladší pojištěnci si zase mohou nechat proplatit preventivní vyšetření krevního cukru z fondu prevence,“ dodává Ivo Čelechovský.

Ve věku 18, 30 a 40 let by vám měl praktický lékař udělat i vyšetření hladiny tuků v krvi. Každé dva roky se také v rámci preventivní prohlídky vyšetřuje moč, měří krevní tlak a provádí kompletní fyzikální vyšetření.

Úsměv, prosím

Dvakrát ročně také navštivte stomatologa. Pojišťovna vám jednou za rok uhradí preventivní prohlídku a s půlročním odstupem také takzvanou pravidelnou prohlídku, což je v podstatě to samé. Lékař vám během nich nejen kontroluje stav zubů a dásní, ale také může odhalit případné přednádorové změny v ústech. „Z bonusových programů pak klienti využívající aplikaci my213 mohou využít třeba příspěvek na dentální hygienu,“ dodává Ivo Čelechovský s tím, že pojišťovna RBP na rok 2024 vyčlenila na preventivní a bonusové programy částku 130 milionů korun, takže by byla škoda příspěvky v plné výši nevyužít.

A co dál?

Zvažte také očkování, nejen proti HPV virům, ale třeba i proti encefalitidě, pneumokokům nebo chřipce. A nezapomínejte ani na duševní pohodu. I návštěvu klinického psychologa nebo psychoterapeuta vám proplatí pojišťovna a dobrá nálada a psychická odolnost mají na vaše zdraví obrovský vliv!