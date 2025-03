Březen patří saunování

Zahučet po náročném dni do tepla, vypnout hlavu a nechat odejít veškerý stres. Krásná představa, ne? Tak s chutí do toho! Na březen připadá Světový den saunování, tak proč ho právě teď nezařadit mezi své rituály. Ale pozor, i zde platí jistá pravidla a zákonitosti. Připomeňte si, jak vypadá správné saunování a čemu se při pobytu raději vyvarovat.

O benefitech tohoto rituálu se vědělo už dávno ve starověku. Například ve starověkém Římě měly veřejné lázně skoro stejný status jako dnešní luxusní wellness centra a už tehdy se věřilo, že pocení je klíčem ke zdraví. Později, ve středověké Skandinávii se sauny dokonce nepoužívaly jen k relaxaci, ale také jako porodnice! Důvod je přitom nasnadě. Šlo o nejsterilnější místo v celé vesnici.

Zkrátka, sauna je místo zázraků. Uvolní svaly, pomůže se stresem, usnete po ní dřív, než byste řekli švec, a ještě k tomu podporuje spalování tuků. Víte ale, jak se saunovat tak, abyste z toho měli co největší profit?

Jak dlouho zůstat v sauně? Poslouchejte své tělo

Aby pobyt v horku byl co nejefektivnější, je třeba dodržet několik zásad. Základem je se před saunou pořádně očistit ve sprše, zbavíte tělo nečistot a připravíte ho na pocení. Musíte se ale poté důkladně osušit, jen tak se budete hned od začátku potit kvalitně.

Po hygieně následuje první kolo saunování, které by mělo trvat zhruba 8–12 minut. Jde ale jen o obecné doporučení, vždy je nejdůležitější poslouchat to, co vám říká vaše tělo. Poté přichází ochlazení v ledové sprše, bazénku nebo rovnou na sněhu. A pak to nejdůležitější – odpočinek. Po zchlazení se oblékněte do županu zamiřte na relaxační lehátko – pauza mezi jednotlivými pobyty v sauně je klíčová a trvat by měla zhruba 10–15 minut. Nezapomeňte mezi koly doplňovat tekutiny, v sauně ztratíte velké množství vody. Poté celý postup dvakrát až třikrát zopakujte.

Naostro a potichu. I saunování má svou etiketu

V sauně platí jistá nepsaná pravidla, která zaručují, že si ji všichni užijí bez rušivých momentů. Základem je klid – sauny nejsou místem pro hlasité rozhovory, ale pro tiché rozjímání. Stejně tak se připravte na to, že zde budete tak, jak vás pan Bůh stvořil. Na plavky zapomeňte, syntetické materiály totiž zadržují teplo a nejsou proto vhodné. Na co byste neměli naopak nikdy zapomenout, je ručník či prostěradlo. Absolutním faux pas je přítomnost telefonu. Saunování je přece o uvolnění, nikoliv o kontrole notifikací!

Každá země má také svůj specifický způsob saunování. Pokud byste chtěli zažít extrém, zkuste japonskou písečnou saunu, kde se zahrabete do horkého vulkanického písku. A třeba Finové mají k sauně tak hluboký vztah, že kdysi věřili, že v ní sídlí duch ochránce domova. Proto asi nepřekvapí, že právě v zemi tisíce jezer vznikl v roce 2016 Světový den saunování.

Saunujte se jako profesionál

I když vám k saunování bude stačit jen ručník nebo prostěradlo, a v lepším případě župan, je tu i celá řada doplňků, které vám relaxaci zpříjemní a zajistí, že z ní vytěžíte maximum. Slyšeli jste už o saunovací čepici? Bavlněná nebo lněná čepice namočená v chladné vodě slouží jako ochrana proti přehřátí a závratím. Skvělý pomocník je i kartáč na tělo, který pokožku prokrví a odstraní odumřelé buňky. Zapomenout byste neměli ani na krém do sauny, který chrání před vysoušením, tělový krém po sauně zase zajistí potřebnou regeneraci a hydrataci po intenzivním pocení.

Mnoho lidí se však vyhýbá veřejným saunám kvůli obavám z hygieny a nedostatku soukromí. Naštěstí existují i domácí sauny, které si můžete pořídit i do menšího bytu, nebo venkovní varianty, které skvěle doplní vaši zahradu. Například sauny od Hanscraftu nabízejí široký výběr kvalitních českých saun, které vám umožní vychutnat si všechny výhody saunování v pohodlí vašeho domova. Tímto způsobem si můžete užít relaxaci a zdraví bez obav o hygienu.

Box 1 Benefity saunování pro krásu a zdraví

Pravidelné saunování má nespočet pozitivních dopadů na naše tělo. Zlepšuje krevní oběh, je skvělou prevencí kardiovaskulárních onemocnění, přispívá ke spalování kalorií, posiluje imunitu a pomáhá k detoxikaci organismu. I pro pleť je sauna malý zázrak – otevírá póry, čistí pleť a podporuje tvorbu kolagenu, což z ní dělá ideálního spojence proti stárnutí. Navíc snižuje hladinu stresu a podporuje kvalitní spánek.

Box 2 Jak vybrat saunu?

„Moderní sauny dnes nabízejí nejen funkčnost, ale i špičkový design a snadnou instalaci,“ říká Martin Knotek, odborník ze společnosti Hanscraft, předního evropského výrobce saun. „Od mobilních modelů přes venkovní a vnitřní sauny až po sofistikované designové kousky – každý si najde tu pravou,“ doplňuje Martin Knotek a přidává také tipy, jak vybrat tu nej saunu právě pro vás. Na trhu existuje několik typů, přičemž každá má své výhody. Klasická finská sauna nabízí vysokou teplotu (80–100 °C) a nízkou vlhkost, což ocení milovníci intenzivního horka. Infrasauna naopak pracuje s infračerveným zářením, které proniká hluboko do tkání a vyhovovat bude těm, jimž nesedí extrémní teploty. Oblíbená je například mezi celebritami, jako jsou Lady Gaga nebo Gwyneth Paltrow. Kombinované modely pak spojují výhody obou technologií a přizpůsobí se individuálním preferencím.