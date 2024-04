Bohatství bylinek na dosah ruky

Prozkoumejte, jaké jsou holy grails produkty obsahující bylinky, na které nedají dopustit ani největší odborníci a objevte, jakým způsobem mohou obohacovat naši péči o pleť a vlasy prostřednictvím svých léčivých vlastností.

HEŘMÁNEK

Heřmánek díky velkému množství flavonoidů a fytochemikálií zklidňuje pokožku, zmírňuje zarudnutí a záněty a snižuje známky stárnutí pleti. Své zklidňující a posilující účinky tato bylina propůjčuje například séru Darphin Intral Soothing Fortifying Intensive Serum z řady Intral pro citlivou a zarudlou peť. Jako meditace pro vaši pleť pak působí sérum Advanced Night Repair Serum Synchronized Multi-Recovery Complex od Estée Lauder, které ji během noci zregeneruje a zrevitalizuje. A pro osvěžení a pleti je tu Origins GinZing Energy-Boosting Tinted Moisturizer, který vaši pleť probudí a dodá pokožce vitalitu a hydrataci.

ROZMARÝN

Rozmarýn není jen koření do kuchyně, ale je to také výborný pomocník pro unavenou pleť, který se po staletí využívá v tradiční medicíně a kosmetice. Jeho omlazující vlastnosti využívá například Darphin Eclat Sublime Dual Rejuvenating Micro Serum, které posiluje ochrannou kožní bariéru a podporuje tvorbu kolagenu. Aveda zase rozmarýnem doplnila svůj tělový olej Beautifying Composition Oil, který pokožce dodává extra dávku výživy, podporuje její regeneraci a vyhlazuje ji. Pro vlasovou pokožku a podporu růstu vlasů je pak ideální Bumble and bumble Bb. Sunday Shampoo, který čistí, detoxikuje a odstraňuje všechny nahromaděné usazeniny, zbytky produktů i přebytečný olej.

MÁTA

Toužíte po osvěžujícím, rozjasňujícím a revitalizujícím efektu? Sáhněte po produktech, které obsahují mátu. Dr. Jart+ Pore Remedy™ PHA Exfoliating Serum vám pomůže dosáhnout hladké a jasnější pleti díky svému výraznému exfoliačnímu účinku. Pro nabuzení a rozjasnění pokožky je skvělým parťákem olej Aveda Cooling Balancing Oil Concentrate s chladivým efektem. A pro důkladné vyčištění pleti a odstranění nečistot doporučujeme Checks and Balances™ Polishing Face Scrub.

