Běžíme společně pro ty, kteří běžet nemohou

Už jedenácté výročí oslaví letošní charitativní běh Wings For Life 2024. Cílem závodu je vybrat prostředky na výzkum poranění míchy. 100 % ze startovného je tak věnováno společně s dalšími dary sponzorů nadaci Wings For Life, jejíž cílem je prostřednictvím podporovaných výzkumů objevit lék či léčebné metody na poranění míchy.

Wings for Life World Run je unikátní závod, který se běží bez pevně daného cíle. Běžci se snaží udržet co nejdéle svůj náskok před tzv. „Catcher Car“, který startuje 30 minut po startu běžců a postupně zvyšuje svou rychlost. Když běžce na trati dohoní, jejich závod končí.

Závod odstartují běžci po celém světě ve stejnou chvíli. „Nemám rád, když se o nějaké události tvrdí, že je jedinečná. Ale událost, při které běží všichni na planetě ve stejnou chvíli, jedinečná je,“ říká Vašek Matějovský, ambasador běhu Wings for Life.

V Česku je možné běžet na organizovaném běhu, který se koná například v pražské Stromovce a také na dalších místech po republice. Závodník může běžet odkudkoliv rovněž jako sóloběžec pouze za pomoci Wings For Life mobilní aplikace. Lokality organizovaných App runů je možné najít na tomto odkazu. Motivovat vás v aplikaci v průběhu závodu bude nejen hlas ambasadora Vaška Matějovského, ale také hlas Catcher Car v podání Dominiky Grégrové z ÓČKO, které nad charitativním projektem převzalo mediální záštitu. „Rok 2024 bude pro nás všechny sportovní. Wings for Life je ale víc než sport. Jsme proto moc rádi, že jsme se stali hrdým partnerem a těšíme se, až se do závodu i sami zapojíme. Ty nejzajímavější střípky z celého dění, rozhovory apod. budete navíc moct sledovat skrz naše sociální sítě,“ říká šéf marketingu ÓČKO Michal Křížek.

„Závod je skutečně pro každého a na své si přijde začátečník, ale i zkušený běžec. Minulý rok se podařilo ostřílenému pražskému závodníkovi uběhnout skoro 42 kilometrů (slovy závodníka „dal si tréninkově maraton“). Co se začínajících běžců týče, dají si třeba jedno nebo dvě kolečka - každý si zvolí svůj cíl. Pak můžou oslavovat v cíli a podporovat další běžce na okruhu. A právě to potom dělá tu skvělou atmosféru pražského závodu,“ komentuje Jakub Vobořil, trenér a organizátor pražského běhu Wings for Life World Run.

Charitativní běh Wings For Life 5. května 2024.

Charitativní běh Wings for Life World Run tak i letos zamíří například do Libereckého kraje, a to konkrétně do Jablonce nad Nisou. Organizátorem závodu je profesionální sportovec Tomáš Slavík. Jablonecký běh je unikátní, jelikož kromě celosvětové nadace podporuje i lokální příběh MTB závodnice Anny Slancové. Anička je 22letá sportovkyně původem z Frýdlantu, která v září 2022 utrpěla během závodů vážný úraz páteře. „Atmosféra je strašně příjemná a pro mě osobně hrozně nabíjející. Když dorazí lidi, kteří třeba nemají vůbec co do činění s běháním, se sportem a vlastně chtějí „jen“ podpořit ty, kteří běhat nemohou… To je pro mě strašně hezký a motivující. Všichni se navzájem hecují, pomáhají si a fandí se do posledního metru!“ popisuje událost Tomáš Slavík.

Pokud byste chtěli podpořit nejen Aničku, ale spoustu dalších příběhů, registrujte se do závodu na webu wingsforlifeworldrun.com. Akci letos podpoří záštitou i Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

Níže naleznete medailonky osobností závodu:

Jakub Vobořil

Trenér a zakladatel Outdoor Training Clubu. Dlouholetý organizátor pražského běhu Wings for Life World Run. Pravidelně také v letních měsících organizuje různé cvičící kempy a v zimních měsících pak pořádá skialpové kurzy. Snaží se držet jednoduchého motta: „Důležité je, aby nás pohyb bavil a přinášel nám radost!“

Rád odpoví na jakékoliv dotazy týkající se pražského běhu Wings for Life, začínajících běžců a pohybu všeobecně.

Vašek Matějovský

Herec a moderátor, ambasador charitativního běhu Wings for Life World Run. Vašek založí a povede vlastní tým, se kterým bude před závodem komunikovat a který bude motivovat. Je také jedním z hlavních hlasů závodní aplikace Wings for Life.

Rád odpoví na jakékoliv dotazy týkající se zapojení do závodu Wings for Life, jeho běžeckého týmu a příprav na závod.

Tomáš Slavík

Elitní MTB biker, jeden z nejlepších na světové úrovni. Tomáš je organizátorem běhu v Jablonci nad Nisou. Motivací pro organizaci závodu mu byla jeho fourcrossová kamarádka Anna Slancová, která utrpěla vážnou nehodu s trvalým poraněním míchy.

Celý příběh zde: https://www.redbull.com/cz-cs/wings-for-life-world-run-tomas-slavik-anicka-slancova

Dominika Grégrová

Moderátorka ÓČKO a člen social týmu. Dominika je ústřední hlas aplikace Wings for Life World Run a hlavní komunikační osoba mediálního partnera.

CZEPA Česká asociace paraplegiků

Nezisková organizace pomáhající lidem s poraněním míchy, ať následkem úrazu páteře nebo onemocněním míchy. Jejím posláním je zkvalitňovat život klientů ve všech oblastech. Bojují za jejich práva na poli legislativním, poskytují služby, pomoc a podporu. V neposlední řadě usilovně pracují na zlepšení vnímání vozíčkářů širokou veřejností.

Více o České asociaci paraplegiků: https://czepa.cz/