Adriana – cukrářská hvězda s vášní pro českou tradici

Její příběh nezačal v dětství u mísy s těstem, ale až mnohem později. Postupně ji pečení pohltilo natolik, že se rozhodla změnit svůj život a vydat se na profesionální dráhu. Její kroky vedly až do Francie – kolébky cukrářského umění, kde absolvovala prestižní cukrářskou školu a následně stáž v Paříži. Právě tam objevila kouzlo francouzské cukrařiny, do níž se zamilovala natolik, že se stala jejím hlavním inspiračním zdrojem.

Adriana není cukrářkou, která by se spokojila s dosaženým. Naopak, její neustálá touha po zdokonalování ji žene napříč Evropou, kde se školí u těch nejlepších mistrů oboru. Inspiruje se nejen u ikon francouzského cukrářství, ale také v dalších evropských zemích, kde hledá nové techniky, kombinace chutí a moderní přístupy k řemeslu. Díky své pracovitosti a odhodlání dnes patří mezi talentované cukrářky s širokým spektrem specializací – od precizních francouzských dezertů až po české klasiky v moderním pojetí. Mezi její nejoblíbenější dezerty patří Opera a Mont Blanc, které dokonale vystihují její preciznost a smysl pro detail. Zároveň si však uchovává lásku k tradičním českým zákuskům, které s radostí připravuje s pečlivostí jí vlastní.

RECEPT

Velikonoční ovocný věnec

Recept si nejlépe rozložíme do dvou dnů.

První si připravíme ovocný vklad, aby nám zmrzl, pak piškot a ganáž. Až je vše připravené, uděláme si pěnu.

Ovocný vklad:

150g ostružinového pyré, 150g borůvkového pyré, 45g cukr krupice, 7,5 g plátkové želatiny, 1 lžíce citronové šťávy

Želatinu namočíme do studené vody. Polovinu pyré zahřejeme téměř do bodu varu, přidáme vymačkanou želatinu a cukr. Promícháme a přidáme zbytek pyré a citronovou šťávu. Nalijeme do formy a dáme do mrazáku na několik hodin.

Kakaový piškot

4 vejce, 135 g cukr krupice, 105 g hladké mouky, 22 g kakao, 38 g rozpuštěné máslo, 30 g horké smetany 33%

Vejce dáme šlehat a postupně přidáváme cukr. Šleháme do zhoustnutí a zesvětlání směsi. ¼ vyšlehané směsi smícháme s máslem a smetanou. Dobře promícháme. Obě směsi smícháme, rozetřeme na plech s pečícím papírem a pečeme cca 14 min na 170°C. Po vychladnutí vykrojíme do potřebného tvaru.

Čokoládová ganáž

135 g tmavé čokolády, 135 g smetana 33%, 15 g borůvkového likéru

Horkou smetanu přilijeme do čokolády, mícháme dokud se čokoláda nerozpustí, přidáme likér a ponorným mixérem promícháme. Dáme na chvíli do lednice zatuhnout, pak rozetřeme na připravený piškot.

Italský meringue:

100g bílků, 200 g cukr krupice, 40 ml vody

V hrnci svaříme cukr a vodu, při 100°C začneme šlehat bílky. Až sirup dosáhne 117°C pomalu za stálého šlehání přiléváme sirup do bílků. Šleháme do zchladnutí a zpevnění.

Ostružinová pěna

300g ostružinového pyré, 1 lžička citronové šťávy, 9 g želatiny plátkové, 240 g italského sněhu, 180 g smetany 33%

Želatinu namočíme ve studené vodě. 150g pyré s citronovou šťávou zahřejeme téměř do bodu varu, přimícháme vymačkanou želatinu. Přidáme zbytek pyré a necháme vychladnout. Šlehačku vyšleháme ne úplně do tuha (musí se tvořit jemné špičky). Pyré smícháme se sněhem a na 2x opatrně přidáme šlehačku, a promícháme až se vše spojí.

Na dokončení:

Velvet sprej, Okvětní lístky, Velikonoční čokoládová vajíčka, Ovoce

Sestavení:

Zmrzlé pyré vytáhneme z formy. Pak ½ pěny naplníme připravenou formu, vložíme zmrzlé pyré a přidáme druhou ½ pěny. Na pěnu opatrně zatlačíme piškot s ganáží tak, aby piškot z formy byl 2mm nad okrajem formy. Když nám trochu pěny vylije přes okraj, pěnu setřeme, očistíme formu a dáme zmrznout nejlépe přes noc.

Druhý den dort vytáhneme z formy a postříkáme velvet sprejem, necháme několik hodin rozmrznout v lednici. Zdobíme podle své fantazie.