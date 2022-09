3 důvody, proč je pro dítě dobré čtení

Jestliže už vašemu dítěti sami čtete, možná nastal čas udělat další krok. Zkuste mu dát do ruky knihu a postupně jej naučte vše potřebné. Pokud to uděláte ve správný čas, bude z takto nabytého náskoku čerpat nejen ve škole. Jakým způsobem? V následujících řádcích vám to vysvětlíme.

Lepší slovní zásoba

Asi tou největší výhodou je bohatší slovní zásoba. Díky tomu bude schopné mnohem snáz vyjádřit svoje myšlenky a pochopit i to, co po něm vlastně chcete. Ale co je nejdůležitější, bude schopné lépe vstřebat všechny ty skvělé příběhy čekající na prozkoumání ve vaší knihovničce. Počítejte ovšem s tím, že to nejspíš bude chvíli trvat. Zbytečně netlačte na pilu a nechte dítě, ať postupuje vlastním tempem. Zbytečným nátlakem akorát celý proces komplikujete a vašemu dítěti tuto aktivitu akorát znechutíte.

Bude z něj premiant

Čtení je jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou se děti v první třídě naučí. Jakmile do školy s touto znalostí samo přijde, bude výrazně napřed před ostatními. Neznamená to jen samé jedničky. Bude mít i výrazně jednodušší start do nového života. Snadnější komunikace se svými vrstevníky díky bohaté slovní zásobě už pak bude jen takovou třešinkou na dortu.

Lépe pochopí svět

Větší slovní zásoba a zkušenosti nabyté čtením knih pomohou mladým lépe pochopit svět. Zatímco ostatní děti se na něj budou dívat spíše z perspektivy svých rodičů, vaše dítě bude moct přidat i to, co zažilo během čtení. Když si projdete knižní databáze, zjistíte, že uvnitř knížek nenajdete pouze skvělé příběhy. Databáze knih vám prozradí, že celá řada děl v sobě skrývá poselství. Vaše dítě jej možná v útlém věku ještě nepochopí, ale čím bude starší a všechno mu začne postupně docházet, určitě váš přístup a trpělivost ocení.