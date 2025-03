3. charitativní ples Dortem proti rakovině

Dveře Tresor Clubu se pro návštěvníky otevřou v 18:30 hodin, přičemž oficiální program začne ve 20:00. Hosté se mohou těšit na výjimečný hudební a kulturní program plný hvězd.

Návštěvníky čeká vystoupení populárních umělců, mezi nimiž nebudou chybět Michal Penk, Kamila Hübsch, Klára Jelínková, Jan Žampa, Ondřej Bábor, Nikola Ďuricová, Genny Ciatto, Petra Peterová a Bořek Slezáček. Celým večerem provede moderátorská dvojice Bořek Slezáček a Lenka Špillarová.

Program obohatí krásné modelky, které ukáží ty nejkrásnější kousky z tvorby módní návrhářky Šárky Ordošové a bohatá tombola s hodnotnými cenami.

Součástí večera bude i setkání spřátelených nadací, mezi které patří Úsměv nejen pro Kryštofa a Fuck cancer.

Mezi významnými hosty vystoupí pan doktor Petrlík z dětské hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, který přiblíží problematiku dětské onkologie a možnosti pomoci pacientům.

Vedle pestrého programu se návštěvníci mohou těšit na welcome drink, fotokoutek a mnoho dalšího.

Vstupenky jsou k dispozici v několika kategoriích a můžete je zakoupit online na Ticketportal.cz.

VIP vstupenka ke stolu – zahrnuje welcome drink, základní občerstvení, přístup do VIP prostoru s obsluhou a otevřeným rautem.

Vstupenka ke stolu – obsahuje welcome drink a základní občerstvení a nápoje na stolech.

Vstupenka k vysokému stolu – nabízí welcome drink a základní občerstvení a nápoje na stolech.

Veškerý výtěžek z tomboly a vstupného bude využit na další aktivity spolku „Dortem proti rakovině“, který dlouhodobě pomáhá rodinám onkologicky nemocných dětí a šesti nemocnicím s onkologickými odděleními po celé České republice. Prostřednictvím různých projektů a akcí, jako jsou charitativní plesy, se snaží zlepšit kvalitu života těchto dětí během náročné léčby.

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí strávit nezapomenutelný večer plný hudby, módy a radosti a zároveň podpořit dobrou věc.

Tým „Dortem proti rakovině“