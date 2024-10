10 otázek, na které se nejčastěji ptáme zdravotní pojišťovny.

1. Potřebuji najít lékaře, pomůžete mi?

Požádat o vyhledání lékaře můžete osobně na pobočce zdravotní pojišťovny, telefonicky prostřednictvím call centra, elektronicky prostřednictvím e-mailu, datové schránky, aplikace my213 či poštou zasláním vyplněného formuláře „Žádost pojištěnce o zajištění dostupnosti zdravotních služeb“.

Pojišťovna nemá žádné zákonem stanovené možnosti, jak přimět lékaře k tomu, aby vzal jejího pojištěnce do své péče. Snažíme se ale poskytovatele zdravotnických služeb motivovat svými bonifikačními programy a děláme vše pro to, abychom pojištěnci zajistili lékaře požadované odbornosti v co nejkratším termínu.

Pojišťovna také nemá informace o volných kapacitách lékařů, protože se nejedná o údaje, které poskytovatelé v rámci smluvního vztahu sdělují. Tuto povinnost lékařům právní předpisy neukládají, neboť únosné pracovní zatížení si každý lékař určuje sám. Informace o volných kapacitách tedy zjišťujeme u lékařů telefonicky nebo písemně. Pokud zjistíme, že poskytovatel přijímá nové pacienty do péče, zaznamenáme to do interního informačního systému.

Dojezdové vzdálenosti jsou upraveny Nařízením vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Toto nařízení stanoví maximální dojezdovou dobu, za kterou se pacient musí dostat k poskytovateli zdravotních služeb dané ambulantní nebo lůžkové odbornosti.

2. Můžu dostávat přeplatky za léky na bankovní účet?

Ano, číslo bankovního účtu, na který chcete zasílat přeplatky za léky, můžete osobně nahlásit na kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny, případně prostřednictvím vyplněného formuláře „Žádost o realizaci úhrad bezhotovostním způsobem“, který lze zaslat e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace my213 či poštou.

3. Potřebuji poradit s vyplněním přehledu, co mám dělat?

S vyplněním přehledu vám pomohou pracovníci poboček zdravotní pojišťovny při osobní návštěvě, přehledný návod k vyplnění najdete i v aplikaci my213, odkud můžete přehled rovnou i odeslat. Telefonicky s pracovníkem call centra to bohužel nejde, mohla by vzniknout nesrovnalost.

4. Kde si můžu stěžovat na svého lékaře?

Pokud se pacient domnívá, že poskytovatel zdravotních služeb (např. lůžkové zdravotní zařízení či ošetřující lékař) postupoval neodborně nebo jednal neeticky, může si na poskytovatele stěžovat. Práva pacienta a povinnosti poskytovatele týkající se stížnosti upravuje především zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Stížnost se podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje. Některými případy porušení povinností poskytovatelů zdravotních služeb se může zabývat i příslušný krajský úřad, shledá-li, že došlo ke spáchání přestupku.

Se stížností na lékaře, stomatologa či farmaceuta se může pacient také obrátit na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, případně na svou zdravotní pojišťovnu (např. z důvodu neoprávněných úhrad za poskytnutou zdravotní péči).

V aplikaci my213 vidí pojištěnec provedené a vyúčtované výkony, může si ale také zažádat o podrobný výpis a vysvětlení úhrady. Pokud pojištěnec úhradu rozporuje, pojišťovna požádá poskytovatele péče o vysvětlení a poté je výkon vyrevidován. Dokazovací povinnost je na poskytovali lékařské péče.

5. Poslal jsem žádost o potvrzení bezdlužnosti a chci urgovat vyřízení. Jak?

Urgenci bezdlužnosti můžete vyřídit osobně na kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny, elektronicky či prostřednictvím call centra. Zdravotní pojišťovny mají na potvrzení bezdlužnosti maximálně 30 dnů.

6. Jak si můžu požádat o novou kartičku pojišťovny?

Požádat o nový průkaz zdravotní pojišťovny můžete osobně na kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny, telefonicky prostřednictvím call centra, elektronicky prostřednictvím e-mailu, datové schránky, aplikace my213 či poštou.

7. Nastoupil jsem na střední/vysokou školu, mám vám to hlásit?

Nástup na střední/vysokou školu je pojištěnec povinen oznámit nejpozději do 8 dnů osobně na kterékoliv pobočce zdravotní pojišťovny, elektronicky prostřednictvím e-mailu, datové schránky, aplikace my213 či poštou. Pokud pojištěnec není plnoletý, musí za něj nástup na školu nahlásit jeho zákonný zástupce.

8. Budu se evidovat na úřadu práce. Musím to pojišťovně oznámit osobně, nebo existuje nějaký jednotný formulář?

Jednotný formulář k nahlášení evidence na úřadu práce neexistuje. Pojištěnec musí evidenci na ÚP oznámit nejpozději do 8 dnů na pobočce zdravotní pojišťovny, elektronicky prostřednictvím e-mailu, datové schránky, aplikace my213 či poštou.

9. Můžu nechat proplatit účtenku já za svou nechodící matku?

Proplatit účtenku za jiného člena rodiny lze prostřednictvím formuláře „Žádost o úhradu preventivní péče“. Vyplněný formulář podepsaný příslušnou osobou společně s originálem dokladu o úhradě můžete osobně doložit na pobočce zdravotní pojišťovny, či zaslat poštou. Vaší matce můžete také pomoci založit aplikaci my213, prostřednictvím které lze zadávat doklady k proplacení.

10. Nepřišel mi žádný mail po sjednání pojištění. Co mám dělat?

Zkontrolujte, zda vám e-mail nespadl do spamu, případně kontaktujte call centrum či kteroukoliv pobočku zdravotní pojišťovny.