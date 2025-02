Zažijte Valentýn jinak: darujte místo květiny strom

Každý rok je to stejné. Koupíte květinu, co vydrží ve váze maximálně týden, zajdete na večeři, kde si dáte předražené víno a jídlo, které vám při troše štěstí v podobě zkušeného kuchaře bude chutnat, a tím to hasne.

Co to ale letos udělat trošku jinak? Lépe, netradičně, a ještě s dobrým pocitem, že jste udělali něco dobrého nejen pro sebe ale i pro okolní přírodu?

Strom jako symbol lásky

Strom je symbolem života, růstu a trvání. Zasazením stromu dáte najevo, že je vaše láska pevná a má budoucnost. Navíc tím podpoříte i už tak narušené klima, a ještě k tomu vás péče o strom naučí trpělivosti a zodpovědnosti. Všechny tyto vlastnosti jsou důležité pro každý vztah.

A máme tu i bonus navíc pro dobrý pocit, jelikož výtěžek z celé akce bude věnován na podporu projektů CFOVR a zároveň uděláte něco pro přírodu.

Společný zážitek spojuje

Je to jednoduché. Vyberete si z nabídky druh stromu - třešeň, buk, dub, lípu a 15. února vyrazte společně s ostatními zážitkuchtivými zamilovanými na výlet k hradu Loket s krásnou vyhlídkou na Klínovec, kde si pod dohledem odborníků svůj strom zasadíte. Dostanete na něj dřevěnou cedulku ve tvaru srdce s vašimi iniciály. Strom pak bude růst a sílit stejně tak jako vaše společná láska.

Za vykonanou „dřinu“ budete odměněni romantickou večeří v podobě táboráku, kde se opékají pravé buřty.

Odkaz pro budoucí generace

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete se svou láskou vyrazit sázet 15. února, nezoufejte. Odborníci ho vysadí za vás a vy můžete do lesoparku vyrazit na jaře, kdy bude třešňové srdce kvést.

Váš společný strom není tak jednorázový dárek, který po chvíli ztratí hodnotu. Je to investice do přírody, a hlavně do vašeho vztahu. Představte si, jak se vaše děti nebo vnoučata budou jednou dívat na strom, který jste zasadili na Valentýna. Z tohoto počinu může navíc vzniknout i krásná tradice, kdy se každý rok můžete do parku společně vracet ať už sami nebo právě s dětmi a vnoučaty.

Akci zaštiťuje Couplii fond ochrany vztahů a rodiny a Sázíme Česko, na jejichž stránkách sazimecesko.cz si můžete už nyní vybrat a objednat váš strom lásky.