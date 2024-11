Výstava výtvarnice Lenky Falušiové: Potkala jsem sebe v lese.

Život obklopený přírodou přinesl do tvorby Lenky Falušiové ústřední téma jejích prací, a to motiv hlubokého lesa. Výtvarné práce nejsou inspirované jedním konkrétním místem. Jsou souborem autorčiných vzpomínek, jejíž nové kompozice vytvářejí unikátní lesní prostředí. Občas se prolne více charakteristických míst – mýtický les, melancholická krajina nebo místa snů. Všechna tato neurčitá prostředí spojuje atmosféra ticha, která je důležitou součástí autorčiny umělecké práce. Les je také místem vzbuzujícím fantazii, a proto Lenku vybízí k různým asociacím. V detailech propletených větví vidí metafory ke komplikovanému lidskému mozku a když se větve rozechvějí, v jejich stínech spatřuje přízraky. „Výstavní projekt Potkala jsem sebe v lese má touhu povzbudit návštěvníka v uvědomění si, co může prožívat, když najde odvahu se vědomě stát součástí přírody. Stačí jen nemít strach objevovat příběhy o vnější i vnitřní – duševní krajině,“ říká o výstavě kurátorka Alžběta Krajčíková.

V ateliéru Lenka Falušiová zpracovává vzpomínky či pocity z prožité krajiny přímo na plátno nebo grafickou matrici. Grafická práce je pro Lenku intimní záležitostí, která vyžaduje preciznost už od samotného počátku, ať chystání matrice nebo práce s barvou, která má specifickou vůni. Proces tvůrčí práce drží autorku v neustálém napětí. Následný tisk je pro ni tím nejdůležitějším momentem, jelikož může zasáhnout přímo do průběhu – měnit obraz na matrici, dotknout se ho a experimentovat. V kontextu velkoformátových děl, které se v posledních letech staly jejím hlavním médiem, má pro autorku grafika funkci a hodnotu zejména osobního deníku, a tak je důležitým doprovodem velkých kreseb.

Výstava je otevřena od 1. 11. 2024 do 28. 2. 2025 od pondělí do pátku vyjma středy od 8 do 21 hodin, o víkendech pak od 9 do 21 hodin. Vstupné je zdarma.

Kurátorka: Alžběta Krajčíková

Lenka Falušiová (*1988) je kreslířka a grafička. V roce 2017 absolvovala v Ateliéru grafiky I. (prof. Jiří Lindovský) na Akademii výtvarných umění v Praze. Je držitelkou několika tuzemských i zahraničních cen: např. Grafika roku, Mini print v Cadaqués, Art Prague Young Award. V letech 2023 a 2024 byla nominována na cenu Vladimíra Boudníka. Účastní se zahraničních výstav i bienále (např. Biectr 13 v Kanadě, Taiwan International Print Biennial, Printed voices Czechia v USA). Vystavuje samostatně (např. v Pražském domě v Bruselu, v galeriích Slováckého muzea, galerii Caesar v Olomouci, Contemporary Czech art v Šumperku či grafickém kabinetu v 8smičce v Humpolci) i skupinově (např. Bohemian Art Space v Bruselu, Galerie Františka Drtikola v Příbrami, Automatické mlýny v Pardubicích, Muzeum umění v Olomouci či Centrum současného umění DOX v Praze). Její tvorba je zastoupena ve sbírkách National museum of Fine Arts R.O.C. na Taiwanu, National Library of Catalonia v Barceloně, Galerie Středočeského kraje v Kutné hoře (GASK), Gočárovy galerie v Pardubicích nebo Městské knihovny v Praze a dalších.

Artium by KKCG Kde se umění potkává s lidmi

Artium by KKCG je netradiční, volně přístupný umělecký prostor, který spojuje odlišné světy, otevírá nové horizonty a vzájemně propojuje mnohdy izolované kulturní oblasti v nezapomenutelných setkáních. Ve spolupráci s předními kurátory pro širokou veřejnost připravuje vícežánrový umělecký program, koncepčně ukotvený na čtyřech dramaturgických pilířích: vizuálním umění, hudbě, performativním umění a vzdělávání. V roce 2024 nese programová řada akcí název Linie odvahy. Výstavní cyklus se zaměřil na ženské autorky z přelomu generací X a Y (roky narození 1979–1988), které jsou díky svým výtvarným projevům již rozpoznatelné a etablované na české umělecké scéně. Současně ale vyhledávají výzvy, negalerijní prostor Artia přijímají za svůj a akceptují ho se všemi jeho specifiky. Vybrané tvůrkyně, které zde postupně představily svou tvorbu: Veronika Psotková, Jarmila Štuková a Lenka Falušiová převádějí se silným odhodláním své imaginace do reálných tematických linií. Skrze ně artikulují svá niterná i společenská témata a rozehrávají nové příběhy.