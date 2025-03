Výstava Kláry Sedlo v OC Šestka propojuje umění a zážitky z nakupování

Ve Sky Gallery Šestka čeká na návštěvníky pražského obchodního centra mimořádný zážitek. „Když divák stojí před mými obrazy, měl by vypnout racionální, každodenní uvažování. Je to výzva, ale když se to podaří, obrazy nabídnou mnohem hlubší zážitek,“ vysvětluje Klára Sedlo. „Jednotlivé malby jsou fragmenty většího příběhu – stačí je spojit podle vlastní představivosti.“

„Jsme nadšeni, že můžeme hostit díla Kláry Sedlo. Její obrazy přinášejí jedinečný zážitek, který osloví všechny generace,“ říká Lenka Šátková, marketingová manažerka OC Šestka.

Šestka dlouhodobě přináší unikátní spojení světa umění a nakupování – ve volně přístupném prostoru Sky Gallery jsou pravidelně vystavovány obrazy předních českých umělců. V nedávné době to byli například Pasta Oner, Michael Rittstein nebo Jan Homola. Dlouhodobě je v centru nedaleko pražského Letiště Václava Havla k vidění také dílo Viktor, háčkovaný vůz Škoda Octavia od Jitky Havlíčkové.

Umělkyně, která vidí svět jinak

Klára Sedlo se narodila 16. dubna 1993 v Praze, kde stále žije a tvoří. Jako synestetička barevně vnímá písmena a čísla, což ovlivňuje její umělecký pohled na svět. Ve své tvorbě propojuje symbolismus, surrealismus a magický realismus. Preferovanou technikou je olejomalba – pro své obrazy si míchá barvy výhradně z červené, žluté, modré a bílé, což dodává jejím dílům specifickou atmosféru.

Její náměty čerpají inspiraci z bizarních předmětů každodenního života i psychologie – podvědomí a jeho touhy. Psychologie hrála roli i v její závěrečné diplomové práci, kde se věnovala obsedantně kompulzivní poruše (OCD). Od roku 2019 zpracovává také jedinečné botanické motivy inspirované Voynichovým rukopisem.

Umění, které oslovuje generace

Vedle malby se Klára Sedlo věnuje ilustracím, literatuře a dalším uměleckým projektům. V roce 2022 například vydala česko-anglickou knižní povídku Lami. Své obrazy začala vystavovat již během studií a od té doby se zúčastnila mnoha vlastních i kolektivních výstav. Na mezinárodní scéně získala uznání jako finalistka soutěží BBA Art Prize v Berlíně a Mostyn Open 21 ve Velké Británii v roce 2019. Její díla jsou součástí soukromých sbírek po celém světě, včetně USA, Austrálie a Japonska.

Objevte fascinující svět Kláry Sedlo a vytvořte si svůj vlastní příběh. Navštivte výstavu v OC Šestka – místo, kde umění ožívá.

Další informace o SKY GALLERY ŠESTKA i Obchodním centrum Šestka najdete zde.