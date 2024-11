Večeře v českých domácnostech? Hlavně jednoduše a s minimem námahy

Jak jste na tom u vás, večeříte doma každý den? Pokud ano, tak jste na tom stejně jako více než polovina Čechů. Možná trochu překvapivé je, že jen 1 % z nás by nejraději povečeřelo jídlo z restaurace nebo z dovozu a vůbec si nevaří jen 6 % lidí. Zkrátka v Česku se večeří doma. A jak vypadá taková typická česká večere? Jednoduché, rychlé a osvědčené jídlo.

I přes stále rostoucí popularitu donáškových služeb zůstávají Češi, hlavně při přípravě večeří, věrní domácím jídlům. Jak vyplynulo z průzkumu firmy Živina[1], 51 % lidí si večeři doma dopřává denně, dalších 38 % pak alespoň několikrát do týdne. A co je pro nás na večeři nejdůležitější? Hlavně jednoduchost a rychlost. Přitom to není ani tak o tom, že bychom vařit nechtěli, ale chybí nám čas, suroviny, nebo jsme zkrátka moc unavení po pracovním dni.

Teplá večeře? Alespoň několikrát do týdne

Večeře má být v našich očích jednoduchá, ale to neznamená, že bychom se měli na jídle šidit. Téměř polovina Čechů věnuje svůj čas přípravě teplé domácí večeře i několikrát do týdne, ostatní naopak sáhnou pro jednoduchost po té studené. „Snadno a rychle připravená večeře nemusí být vždy nutně synonymem k nekvalitní, možností je dnes už řada. My třeba nabízíme prakticky hotové omáčky ve sklenicích inspirované různými světovými kuchyněmi. Nemusíte tak obcházet řadu specializovaných obchodů, abyste sehnali ingredience. Stačí vám tři jednoduché kroky a večeři máte hotovou,“ říká Martin Kudera, majitel a zakladatel firmy Živina, která se zaměřuje na výrobu kvalitních a výživných „jídel do skleničky“.

Na talíři zůstáváme věrni tradici

A co se na našich talířích objevuje nejčastěji? Stále jasně dominuje česká klasika, za ní následuje asijská a italská kuchyně, k méně častým patří pak ta indická. To potvrzuje také Ondřej Dufek, produktový manager firmy Živina: „Vidíme to i na chuti našich zákazníků. Naprosto u nich vede třeba Pad Thai, Teriyaki nebo Hoisin omáčka a rajčatová do těstovin. Roste zájem také o produkty z indické řady, letošní podzim představujeme i novinku v podobě českých klasik. Stavíme na jednoduchosti a rychlosti přípravy chuťově vyladěného jídla bez nároků na speciální suroviny nebo dlouhé vaření. Prostě obsah skleničky smícháte s masem, tofu či zeleninou, přidáte přílohu a komplexní jídlo je na stole.“

Obecně jsme my Češi však, co se jídla týče, spíše konzervativní. Rádo experimentuje jen 18 % respondentů z naší republiky. A jak ukázal průzkum firmy Živina, když už chceme být kreativnější, inspiraci, co vařit, většina hledá u kamarádů nebo známých, mezi mladými lidmi pak naprosto dominují sociální sítě.

[1] Výzkum byl realizován společností IPSOS mezi 1000 lidmi z celé České republiky. Respondenty tvořili ekonomicky aktivní dospělí lidé mezi 25-55 lety, procentuální zastoupení: ženy 50 %, muži 50 %.