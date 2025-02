Ve Starbucks letos slaví kávu s příběhem trvajícím již dvacet let. | foto: Archiv Starbucks

Starbucks® Guatemala Casi Cielo 20 let dokonalosti

Single-Origin Guatemala Casi Cielo, v překladu „těsně pod nebem“, je oslavou guatemalské oblasti Antigua, její sopečných vrcholků, úrodné půdy a ideálního klimatu. Tato káva, sbíraná v době nejvyšší zralosti, nabídne vašim chuťovým pohárkům neodolatelné spojení svěžího Meyerova citronu a kakaových bobů. Guatemala Casi Cielo je káva, která přímo ztělesňuje důvod, proč je Guatemalská Antigua synonymem pro pěstování zrn té nejlepší kvality. Její květinové aroma, hladký a vyvážený profil jsou nezapomenutelné. Tato káva je ideální společník nejen pro zimní odpoledne, ale také skvělý dárek pro každého kávového znalce.

Mystery Bags Překvapení, které zahřeje u srdce

Je libo něco extra? Starbucks přišel v lednu s limitovanými balíčky neboli Mystery Bags, které jsou k dispozici až do vyprodání zásob. Co je uvnitř? To je překvapení! Každá taška obsahuje mix produktů, jako jsou zrnkové kávy, kávové kapsle, sirupy, hrnky Starbucks a další dárkové předměty. Za cenu 490 Kč můžete získat produkty s hodnotou, která vás příjemně překvapí. Mystery Bags jsou nejen ideální pro ty, kteří milují malá překvapení, ale také skvělou příležitost, jak si domů přinést kousek Starbucks za výhodnou cenu. Obsah Mystery Bags se může lišit dle každé kavárny, ale jedno je jisté: každá taška je naplněná radostí. Pozor, zásoby jsou omezené, takže neváhejte a zastavte se ve Starbucks.