Vánoční přemýšlení

Kupte jim knihu, která je donutí přemýšlet. A z jakých vybírat?

Deník astrálního cestování - Čtěte, pokud jste připraveni vzlétnout. Průvodce hmotnou, lucidní i astrální rovinou, od kterého se neodtrhnete. Odpovědi na otázky, které si kladete. Naučte se pojmenovávat své pocity, sledujte intuici. Průvodkyně a autorka vám otevře brány do astrální sféry a provede vás svými světy. Ukáže vám, jak komunikovat s universem i s nejrůznějšími bytostmi, které v jiných rovinách potkáte. Nechte se unášet časoprostorem a pochopte, čemu jste dosud nerozuměli…

Klára Bednářová je autorka, která pochází z Prahy a žije na Kutnohorsku. Její zájem o spiritualitu se začal rozvíjet v dětství, k lucidním snům ji přivedl tatínek. Vnímá energie, silnou intuici a lidé o ní často říkají, že má dar vykládat sny. Ráda sdílí své zkušenosti a zároveň sama neustále hledá způsoby, jak lépe porozumět sama sobě…

Klarabednarova.com

Změna je možná – dokážeš cokoli - Nedopsaná kniha, jejíž finále máte v rukách Vy.

Právě si Vás našla „nedopsaná kniha“, která Vám pomůže zorientovat se v životě, najít vždy správnou volbu, uvědomit si, co je správné. Je zaměřena na osobní růst, podnikání a duchovní rozvoj a opřena o mé přímé prožitky, zkušenosti a cestu k uvědomění a novému životu.

Proč jsem knihu nechal nedopsanou? I přesto, že je kniha plná praktických rad, úkolů a inspirace, napříč tématy od významu plánování a stanovení cílů, přes uvědomění si vlastní hodnoty, až po hledání smyslu života, je důležité vědět, že jak ji dopíšete pro svůj život, je na Vás. Proto jsem Vám nechal ve své knize Změna je možná, dokážeš cokoli místo na soukromé poznámky, zkušenosti i poznání.

Odhalte prostřednictvím knihy, kterou držíte v ruce, svůj skrytý potenciál, ve který (možná) nevěříte Vy, ani Vaše okolí.

Knihu Změna je možná – dokážeš cokoli můžete zakoupit na www.zmenajemozna.cz

Kniha „Tambo“ - vypráví příběh striptérky, která se rozhodne utéct do peruánské džungle, aby našla odpovědi na své otázky. Tam se však setkává s něčím, co předtím neznala: ayahuaskou. Tento amazonský nápoj ji vede na cestu sebepoznání a uzdravení. V duši jsem věděla, že musím svoje zápisky dát dohromady a vydat je. Ale bála jsem se. Bála jsem se odkrýt svá tajemství, odkrýt svůj život. Možná jsem doufala, že se celý nápad rozplyne jako dým, ale bohužel - to byla iluze. Byla jsem připravená na cestu plnou nejistoty a strachu, ale věděla jsem, že to musím zvládnout.

A tak jsem se s odvahou, spolu s celým týmem talentovaných lidí, pustila do tvorby knihy Tambo. Výsledek je úchvatný - kniha, která odkrývá můj život, mé sny, a hlavně - zápisy o mém pobytu v Tambu, kde jsem prožila neuvěřitelné zážitky na ayahuaskových ceremoniích a prozkoumala hlubiny své duše.

Jsem pyšná na to, co jsem dokázala, i když to vyžadovalo velkou dávku odvahy. A teď se těším na to, co kniha přinese světu a jak změní životy lidí, kteří se s ní setkají.

Více na www.tambobook.com