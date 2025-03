Spojení udržitelnosti a stylu v botách Cariuma baví i filmové hvězdy.

Z brazilských pláží a skateparků se oklikou přes hollywoodské bulváry dostává Cariuma také do Česka a na Slovensko, kde chce širokou veřejnost oslovit stejnými hodnotami, díky kterým raketově roste její obliba ve světě: „Spojení etiky a stylu,“ stojí na Instagramu Cariumy.

Právě propojením elegantního looku s ohleduplností k planetě oslovila největší hollywoodské hvězdy. Její sneakers nosí držitelé Oscara i cen Grammy. Kromě těch zmíněných můžeme připojit ještě třeba herce Caseyho Afflecka, Joshe Brolina, Brooke Shields či modelku Ninu Agdal. V Česku a na Slovensku se mezi známé ambasadory zařadili snowboardistka Eva Adamczyková s hercem Markem Adamczykem.

Přes 3 miliony vysazených stromů

Za každý prodaný pár Cariuma vysazuje dva stromy v brazilském deštném pralese, většinu z nich v oblasti atlantského biomu, kde se dnes nachází pouze 11 % původního porostu, ačkoliv je tento les domovem obrovského množství živočichů i rostlin. Cariuma už ho rozšířila o více než tři miliony stromů!

Kromě toho ale klade maximální důraz také na udržitelnou výrobu. Podle toho vybírá materiály pro výrobu bot i své obchodní partnery. Jako jedna z mála módních značek je díky tomu držitelem prestižní certifikace B Corp pro společnosti, které dbají na sociální a enviromentální dopady své činnosti.

Srdce značky jede na prkně

I když teď Cariuma úspěšně dobývá módní svět, součástí její identity zůstává silné propojení se skejtovou a surfařskou komunitou, které stojí na pozitivní atmosféře i udržitelná filozofii, přesně těch hodnotách, jaké Cariumu odlišují od jiných značek. Zároveň je to ten nejlepší důkaz pohodlnosti a odolnosti těchto bot.

Mezi ambasadory značky patří největší globální hvězdy těchto sportů, například pětinásobný mistr světa ve skateboardingu a olympijský medailista Kelvin Hoefler, dvojnásobný olympijský medailista Jager Eaton nebo brazilský surfař Ítalo Ferreira, vůbec první vítěz surfařské soutěže na olympiádě, který má na Instagramu přes tři miliony fanoušků.

Největší skateboardové osobnosti budou obouvat značku Cariuma také v Česku a na Slovensku – Richard Tury, pátý muž z olympiády v Paříži, a Max Habanec, jasně největší osobnost domácí skejtové scény: „Značku Cariuma jsem poznal díky kamarádům ze světa, co jezdí na skejtu. Pro mě znamená mnohem víc než jen stylové tenisky. Je to značka, která spojuje pohodlí, kvalitu a zodpovědnost. Navíc za každý zakoupený pár vysazují stromy, což mi dává skvělý pocit, že moje volba má pozitivní dopad. A co mě baví ještě víc? Sleduju surfaře, které sponzorují, jako je třeba O’Brien, jejich styl a propojení s přírodou skvěle odráží hodnoty, které Cariuma reprezentuje a jsou blízké i pro mě.“

Kde koupit boty Cariuma

Boty Cariuma jsou již nyní k dostání na e-shopech www.cariuma.cz a www.cariuma.sk, ale také u vybraných prodejců. Například ve Footshopu či v Queens.

V Česku, na Slovensku a v desítce dalších evropských zemí bude Cariumu zastupovat česká společnost SPRINT, která je v regionu výhradním distributorem špičkových sportovních značek, například běžeckých bot On, lyžařského vybavení Swix, lyží Madshus, outdoorového oblečení Lundhags nebo ochranných pomůcek Alpina.