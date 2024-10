Oslavy Halloweenu se blíží

Letos se můžete těšit také na limitovanou edici Sweet Pumpkin Frappuccino® blended beverage, které se vrací ze seznamu vašich přání. Tento krémový nápoj je nejsladším alter egem Pumpkin Spice Latte a vyniká nejen svou jedinečnou barvou, ale také neodolatelnou chutí, takže je předurčen k tomu, aby se stal jasnou volbou pro letošní halloweenské oslavy.

Strašidelný nápoj Sweet Pumpkin Frappuccino® blended beverage

Vydejte se na cestu do světa strašidel a dýní se Sweet Pumpkin Frappuccino® blended beverage! Tento speciální nápoj je inspirován šedomodrou barvou strašidelných duchů, kterou mistři baristé dosáhli pomocí směsi kakaového prášku a spiruliny. Sweet Pumpkin Frappuccino® vás dostane máslovou praženou vůní, která ztělesňuje podstatu podzimní sezóny. Tato sladká a krémová pochoutka, která jistě potěší všechny milovníky ikonického Pumpkin Spice Latte, je posypaná křupavými stříbrnými krystalky cukru. Zkrátka dokonalé ztělesnění halloweenské nálady!

Ale pozor, tento exkluzivní nápoj bude k dispozici pouze do 4. listopadu nebo do vyčerpání zásob. Nenechte si proto ujít tuto dýňovou pochoutku a přijďte si užít halloweenskou atmosféru do Starbucks!

Nová halloweenská řada ve Starbucks®

Kromě lahodných nápojů Starbucks® letos v říjnu uvádí na trh také zbrusu novou, strašidelně krásnou řadu halloweenského zboží. Těšit se můžete na nové kelímky, tumblery, hrnky a další produkty inspirované halloweenskými motivy. Tyto stylové doplňky vám nejen zpříjemní podzimní dny, ale také skvěle doplní vaši sbírku Starbucks®.

Starbucks® navíc připomíná všem zákazníkům, že pokud si přinesou svůj vlastní znovupoužitelný kelímek, získají slevu 10 Kč na svůj nápoj. Nejenže tak ušetříte, ale zároveň přispějete k ochraně životního prostředí.

Přijďte si vychutnat tuto podzimní sezónu do Starbucks® a nechte se okouzlit strašidelně lahodnými novinkami.