Není to slabý signál, ale starý mobil!

Vánoce jsou za dveřmi a přinášejí nejen sváteční atmosféru, ale i šanci na skvělý nový start. Představte si ten pocit, kdybyste se o své zážitky, fotky a plány mohli bez omezení dělit s blízkými – ať už naživo nebo přes obrazovku telefonu. Co když však starý mobil začíná pokulhávat, zbytečně vás zdržuje a nespojí vás, v momentě, kdy to potřebujete? Právě teď je možná čas na změnu! Ukážeme vám, jak poznat, že váš telefon je zastaralý a už opravdu potřebuje vyměnit.

1. Cesta za rodinou v klidu a pohodě

K Vánocům patří jednoznačně cestování. Za rodinou, přáteli anebo třeba na hory. A všichni se shodneme, že pravou rukou na cestách je navigace. K čemu ovšem bude, když se telefon každých pět minut zasekne a vy se objevíte v situaci Kam teď? Přitom z dat O2 vyplývá, že v Česku máme jedno z nejlepších pokrytí 5G signálem v Evropě, kde je tedy chyba? Ve většině případů za problémy může zastaralý telefon. Právě ten vás totiž zaručeně hodí přes palubu, když se to zrovna nejméně hodí. Tak místo nadávání za volantem zkuste zvážit výměnu svého telefonu za novější model. Ušetříte si nejenom zajížďky, ale i nervy.

2. Rodinné album na svém místě

Nejedna babička se těší na setkání u svátečního stolu, až se vnoučata pochlubí fotkami z podzimních výletů i běžných dnů. Fotoalba se už dávno přesunula do telefonu, který je ovšem také poměrně snadným terčem hackerů. Do telefonů starších 4–5 let už většinou výrobci neposílají bezpečnostní aktualizace. A právě neaktualizovaný mobil se tak pro hackery stává mnohem jednodušším cílem. Přijít můžete nejenom o všechny fotky a kontakty, ale také například o přihlašovací údaje k mobilnímu bankovnictví. A to může být už velký problém.

To, zda telefon patří mezi moderní 5G přístroje, které ještě mají aktualizace od výrobce, včetně těch bezpečnostních, si můžete ověřit celkem snadno například na stránkách operátora O2. Stačí zadat značku i typ telefonu, a hned máte jasno, zda je mobil „ještě v pořádku“.

3. Fotka může odrážet realitu!

Krásně nazdobený stromeček, dokonale zabalené dárky a nadšené děti, které se konečně dočkaly zvonečku. Přesně ten okamžik, který si chcete zachovat i jako vzpomínku v podobě fotky. Kouzelný moment vyfotíte a máte pocit, že je to celé nějak v mlze a rozmazané? Stromeček je nějaký vybledlý? A že ten hnědý balicí papír je ve skutečnosti červený? I to je znamení, že telefon už patří mezi vysloužilce. Dnešní telefony mají totiž foťáky, které zachovají vzpomínky v reálných barvách, fotky jsou ostré a vidíte i detaily, které občas ani lidské oko nepostřehne.

4. Video jako z Hollywoodu

A co teprve, když budete chtít pomocí videohovoru zavolat rodině a blízkým, podělit se o cokoli důležitého v životě – třeba ukázat první krůčky vnoučete babičce, přenést radost z rozbalování dárků, když nemůžete být o Štědrém večeru spolu nebo jen vidět milou tvář, v momentě, kdy máte pocit, že jste na světě úplně sami a sdílet pár hřejivých slov. A místo toho vidíte jen kostičky a slyšíte každou druhou větu. Poznáváte to? I za tohle špatné spojení může většinou zastaralý telefon. Nejen, že už dávno nestíhá sám o sobě, ale tím, že se nepřipojí ani na nejrychlejší 5G síť, nemůže využívat kvality, stability a hlavně i kapacity, kterou nová generace přináší. Přitom, vyměnit starý telefon za nový je dnes už otázka chvilky a trpět nemusí ani peněženka. Třeba u O2 teď seženete nejmodernější 5G telefon s výhodným financováním za méně než stovku měsíčně.

5. Vždycky 5G

Když na displeji svého mobilního telefonu vidíte značku sítě 4G, zřejmě si většinou řeknete: „Za to může operátor, je tady špatný signál.“ Omyl! Může to být právě tím, že je váš mobil zastaralý a k nejmodernější síti 5G se zkrátka nedokáže připojit. To proto si seriály a videa na svém mobilu vychutnáváte přerušovaně, v několika minutových intervalech, kdy zápletku střídá otáčející se kolečko a zdlouhavé načítání. To proto se vám soubory a fotky stahují hlemýždím tempem, o jejich nahrávání ani nemluvě. Váš starý mobil se zkrátka k nové a rychlé 5G síti nedokáže připojit.

