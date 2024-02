Nenechte si ujít premiéru působivé pohádky!

V roce 2023 byla tato originální pohádka zařazena do oficiálního výběru festivalu Web Series Fest Global v Hollywoodu! Po úspěšném crowdfundingu, kdy se vybíraly peníze na dokončení druhé části této originální pohádky, je jasné i datum a místo premiéry. Ta se uskuteční v pátek 23.2.2024 ve velkém sále ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

KiDÓ. je klidná a vizuálně velmi působivá pohádka, která je určena dětem ve věku 6-12 let a je zaměřená proti šikaně a násilí mezi dětmi. Je vyprávěna formou velmi originálního cinemagrafu, tedy kombinace statické fotografie, doplněné o video prvky, hudbu z dílny světového skladatele Karla Havlíčka, zvuky a mluvené slovo. Pohádka je nadabována do sedmi jazyků včetně exotické japonštiny. Díky videoprvkům je pohádka zároveň interaktivní a děti opravdu velice baví hledat, co se, ve kterém obrazu zrovna hýbe.

Příběh se dotýká klasicky boje dobra proti zlu, v tomto případě tedy proti šikaně, kterou si sám autor na základní škole prožil. KiDÓ. je maličký chlupatý superhrdina, který ožil a vylezl z rozbitého telefonu chlapce jménem Max, kterého uzurpují tři starší kluci. Celý projekt vznikal od samého začátku v úzké spolupráci Matěje a jeho manželky Mari a to ihned, jakmile se dozvěděli, že čekají jejich milovanou dceru Emu. „Chtěli jsme pro Emičku něco, co nám na trhu s audiovizuálními pohádkami prostě chybělo. Něco klidného, inteligentního a vizuálně krásného!“ říká Matěj Dereck Hard, který na projektu spolupracoval kromě své drahé polovičky také s menším tvůrčím teamem.

Cinemagrafová pohádka má záštitu primátora hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobody, hejtmanky středočeského kraje paní Petry Peckové a také Linky bezpečí, která letos slaví 30leté výročí. Patrony projektu jsou osobnosti jako Andrea Kerestešová-Růžičková (která v pohádce hraje maminku ústředního hrdiny), Ondřej Brzobohatý, Přemek Forejt, Sharlota, David Kraus a další. Po 23.2. se chystá premiéra obou dílů pohádky také na VoD platformách jako YouTube či Stream.cz. Kromě toho je naplánovaná online edukativní beseda včetně promítání KiDÓ. na prvním stupni základních škol po celé ČR.

Více na www.kidosuperhero.com